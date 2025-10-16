باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: از مدیران و مسئولان خواهشی دارم که پشت تریبون میآیند زیاد از ما تعریف نکنند. تلاشی نشود که فکر کنیم کسی شدهایم. ما خدمتگزار شماییم و مردم عزیز ایران هستیم و تا جان در بدن داریم سعی میکنیم برای عزت و سربلندی کشورمان کوتاهی نکنیم.
وی ادامه داد: اقدامی که شما عزیزان انجام دادید و پای کار آمدید، اینکه نپذیریم از دیگران عقب بمانیم، همین یک کلمه انسان در وجود خود و باور خود نپذیرد از دیگران کمتر است. ما در نمازی که میخوانیم و میفهمم وقتی میگویم الله اکبر، ربی اعلا، ربی عظیم یعنی میگویم من به طرف آن اعلاء و اکبر در حرکتم. اینکه نتوانم به آن اعلاء بنوسم باید به خودم شک کنم. ایمان من خدایی است که برتر و بالاترین است و هیچ چیز نباید من را از این مسیر باز بدارد.
رئیس جمهور گفت: در تک تک این مدارس گنجینههایی از توانمندی نهفته است و این ماییم که باید کشف کنیم و به ظهور برسانیم و بستری را فراهم سازیم که این توانمندیها بجوشد، بروز کند و خود نشان دهد.
وی با اشاره به کسانی که برای ما انرژی هستهای درست کردند، تصریح کرد: باور اینکه ما میتوانیم ولی برای این توانستن باید این روحیه و تفکر در بچههای ما ایجاد شود.
پزشکیان افزود: مدرسهسازی بستر اولیه است، هدف نیست. میدانی که میخواهیم رشد کنند. مسئولیت بار سنگین مدیران، مسئولان، معلمین و خیرین در این مسیر بسیار بالا است. اگر ما بتوانیم که میتوانیم و فقط باید این قدرت و انرژی مردمی را آزاد کنیم، چرا که مردم به صحنه بیایند همه مشکلات حل میشود. همانطور اگر به امید دولت مینشستید ۴۰ سال دیگر این اتفاقات که در حال وقوع است اتفاق نمیافتد و این برکت حضور مردم است.
وی با اشاره به برگزاری نهضتی با عنوان «بامن» افزود: این نهضت به این معناست که یعنی هرکسی هرچقدر میتواند باید به میدان آید. ما نیز به نهضت «بساز مدرسه» نیز میپیوندیم و همینجا اعلام میدارم که حقوق یک ماه خود را به این حساب واریز کنم و همچنین هر ماه ۵ میلیون نیز به عنوان آبونمان پرداخت خواهم کرد. هرکسی در حد توان برای این مملکت برای آموزش فرزندانمان بردارد اثرگذار است.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید بچههایی تربیت کنیم که برای این کشور هستند. اگر بچههای ما با این باور بیایند طلا میسازیم چرا که ما روی طلا خوابیدهایم، اما گرسنهایم. ما هم سرمایه زمینی داریم و هم آسمانی، مشکل منم که نمیتوانم مشکل را حل کنم. این زنجیر را باید گسست و این باور را در مردم ایجاد کرد که در ساخت و اصلاح مملکت یک قدم به جلو بیایند.
وی گفت: اگر ۱۰ درصد در انرژی و سوخت صرفهجویی کنیم که همچون آب خوردن امکان پذیر است، روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز را میتوانیم صرفه جویی کنیم و این موضوع مثل این میماند که روزی ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز تولید کنیم.
دشمن خوابش را ببیند که با تحریم و تهدید ما را زمینگیر کند
پزشکیان با بیان آنکه اگر این کار را انجام دهیم ایرانی پیدا نخواهیم کرد که شب به خاطر نان و معیشت گرسنه سر به زمین گذارد، خاطرنشان کرد: اینگونه دشمن باید خوابش را ببیند که با این تحریم و تهدیدی که میکنند بتوانند ما را زمین گیر کنند به شرطی که باهم باشیم و آنگونه که باید مصرف کنیم.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات علمی و کارشناسی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته علی رغم آنکه پول ندارند بیش از ۵۰ الی ۷۰ درصد پولشان را هدر میدهند؛ یعنی ۵ میلیون میلیارد تومان پروژه روی زمین داریم که نمیتوانیم آن را بسازیم.
رئیس جمهور با بیان آنکه همه جا کلنگ زدهایم، اما این پروژهها در حال خاک خوردن بوده و نمیتوانیم بهرهبرداری کنیم، گفت: این ماییم که باید انتخاب کنیم چگونه و بر چه چیزی سرمایه گذاری کنیم و با چه سرعتی این راه را برویم. اول باید به آنچه که اکنون داریم و مدیریت میکنیم نپذیریم و بعد از آن ببینیم باید چه کنیم که این موضوع از آموزش و پرورش شروع میشود. چرا که آموزش و پرورش است که نگاه انسانها را شکل میدهد که باید از این نقطه درست عمل کنیم.
وی اظهار کرد: با کمک مردم و خیرین، ما در زمان بسیار کوتاهی و نه سالها، بلکه در یک دوسال آینده باید تغییر اساسی در تمامی زمینههای مختلف که میشود انسان رشد کند، تلاش کنیم و نمونه شویم. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از الهام بخشی میگویند با عمل محقق شدنی است. باید در میدان عمل نشان دهیم که میتوانیم الگو شویم. باید فرزندانمان را در تمام زمینهها و بشر میتواند رشد کند باید تلاش کنیم که بستر را برایشان ایجاد کنیم.
