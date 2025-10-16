شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت پنبه در شهرستان میانجلگه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گیاه پنبه یکی ازمهمترین محصولات در صنعت کشاورزی است و در صنایع مختلف از جمله پوشاک؛ فیلترها و لوازم خانگی کاربرد دارد. این محصول کشاورزی در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر با ﻓﺼـﻞ ﻛﺎﺷﺖﻏﻼت و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری از ﻣﺤﺼـﻮﻻت نظیر زعفران و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ. در همین راستا برداشت پنبه معروف به طلای سفید در سطح ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان میان جلگه استان خراسان رضوی آغاز شد. بر اساس پیش بینی علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی حدود ۱۰ هزار تن وَش پنبه از سطح ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع پنبه برداشت میشود.
گفتنی است برداشت این محصول توسط سه دستگاه کمباین غوزه چین و مابقی توسط نیروی کارگری انجام میشود و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
