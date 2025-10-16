فرمانده انتظامی شهرستان بابل از جشن تولد ۱۸ سالگی جوان معلول ذهنی در معاونت وظیفه عمومی آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی علاقه جوان معلول ذهنی به شغل پلیس، مقدمات برگزاری جشن تولد ۱۸ سالگی وی در معاونت وظیفه عمومی فراهم گردید.

او افزود: این جوان توان خواه توسط خودرو گشت راهور و با تکریم و احترام به محل ستاد انتظامی و معاونت وظیفه عمومی منتقل و مورد استقبال کارکنان انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: تلاش کردیم با برگزاری جشن تولد این جوان، قدردان نعمت‌های بی شمار پروردگار منان و موجب خوشحالی دل این عزیز و خانواده ایشان باشیم.

سرهنگ داداش تبار در پایان با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی پلیس مهربانی و لطافت در برخورد با نونهالان و نوجوانان می‌باشد، افزود: ضمن آرزوی سلامتی برای این فرد و همه معلولان عزیز به رسم یاد بود هدایایی به این جوان اهدا شد.

برچسب ها: پلیس وظیفه شناس ، معلول ذهنی
برگرداندن کیف حاوی ۵ هزار یورو به صاحبش توسط ماموران وظیفه شناس
پلیس ناجی غریق گلستانی شد
تبادل نظر
توقیف خودروی بلاگر اینستاگرام در بهشهر
روستای کندلوس یک قدم تا جهانی شدن
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی شمال
آزادی یک زندانی پس از ۲۸ سال حبس
آغاز به کار نمایشگاه آرد و نان در مازندران 
قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی منطقه لفور 
سبز شدن کلزا در بهشهر
لزوم ساماندهی رودخانه‌ها و کانال‌های منتهی به خلیج گرگان و تالاب میانکاله بر اساس اصول فنی و محیط زیستی
لزوم آماده سازی زیر ساخت‌های مناسب تردد ناوگان حمل و نقل مناسب‌ برای حمل محصولات کشاورزی