فرمانده انتظامی شهرستان بابل از جشن تولد ۱۸ سالگی جوان معلول ذهنی در معاونت وظیفه عمومی آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی علاقه جوان معلول ذهنی به شغل پلیس، مقدمات برگزاری جشن تولد ۱۸ سالگی وی در معاونت وظیفه عمومی فراهم گردید.

او افزود: این جوان توان خواه توسط خودرو گشت راهور و با تکریم و احترام به محل ستاد انتظامی و معاونت وظیفه عمومی منتقل و مورد استقبال کارکنان انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: تلاش کردیم با برگزاری جشن تولد این جوان، قدردان نعمت‌های بی شمار پروردگار منان و موجب خوشحالی دل این عزیز و خانواده ایشان باشیم.

سرهنگ داداش تبار در پایان با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی پلیس مهربانی و لطافت در برخورد با نونهالان و نوجوانان می‌باشد، افزود: ضمن آرزوی سلامتی برای این فرد و همه معلولان عزیز به رسم یاد بود هدایایی به این جوان اهدا شد.