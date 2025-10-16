یک دادگاه نروژی گارد امنیتی سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام جاسوسی برای روسیه و ایران به سه سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس حکم صادرشده در روز پنجشنبه، یک دادگاه نروژی، یک گارد امنیتی سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام جاسوسی برای روسیه و ایران به سه سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

طبق ادعای دادگاه نروژی، این مرد ۲۸ ساله به جرم ارائه نقشه‌های ساختمان و اطلاعات درباره فعالیت‌های سفارت آمریکا در فاصله بین مارس تا نوامبر ۲۰۲۴، در ازای دریافت ۱۰٬۰۰۰ یورو (۱۱٬۷۰۰ دلار) از سازمان اطلاعات روسیه و ۰.۱۷ بیت‌کوین از ایران، مجرم شناخته شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه