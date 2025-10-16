باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سفیدکوه در محدوده شهرستان‌های خرم‌آباد و چگنی استان لرستان است و وسعت آن حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

منطقه ابتدا به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع (۱۳۴۷) تحت حفاظت درآمد و سپس در سال ۱۳۶۹ به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت.

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: بیش از ۲۷۲ گونه گیاهی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: برخی گونه‌ها شامل بلوط ایرانی، بنه، انجیر وحشی، زالزالک، آلبالوی وحشی، گلابی وحشی، آویشن و گون‌ها می‌باشند.

فرمان پور بیان کرد: حدود ۱۳۸ گونه جانوری ثبت شده‌اند. گونه‌های شاخص شامل کل و بز، سنجاب ایرانی، خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، کبک دری، تیهو، عقاب طلایی و گونه‌های مختلف خزندگان و دوزیستان است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت:اخیراً مشاهدۀ سه قلاده پلنگ در زیستگاه سفیدکوه گزارش شده است، که نشان‌دهنده اهمیت بالای حفاظتی منطقه است.

چندین مورد آتش‌سوزی در این منطقه اتفاق افتاده که خساراتی وارد کرده است.

برف زیاد ممکن است فعالیت حیوانات حیات وحش را تحت فشار قرار دهد؛ توزیع علوفه در پناهگاه‌ها انجام شده است.

نیاز به مدیریت محافظتی بیشتر و پایش مستمر برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، شکار غیرمجاز، و مداخلات انسانی است.

سفیدکوه به دلیل تنوع زیستی زیاد، وضعیت حفاظتی بالا و گونه‌های شاخص جانوری و گیاهی، یکی از مناطق کلیدی حفاظت طبیعت در لرستان محسوب می‌شود.

حفاظت آن نه تنها برای گونه‌های وحشی مهم است، بلکه برای مردم محلی به دلیل استفاده از مراتع، معیشت وابسته به گیاهان دارویی و محصولات طبیعی نیز اهمیت دارد.