مراسم انتخاب روستای سهیلی قشم به عنوان برترین روستای گردشگری جهان فردا در این جزیره برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: پرونده جاذبه‌های گردشگری این روستا اردیبهشت امسال به سازمان جهانی ارسال شده است.

آزاده عابدین زاده افزود: این روستا دارای جاذبه‌های گردشگری از جمله جنگل‌های حرا، سواحل زیبا، کوه‌های مجسمه‌ای و بادگیر‌ها است.

وی گفت: در این روستا دوره‌های آموزشی نیز برای پاسداشت میراث فرهنگی و حفظ هویت برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی روستای سهیلی گفت: ۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق گردشگری و ۳۰ غرفه صنایع دستی در این روستا راه اندازی شده است.

مجید سلخی افزود: این روز‌ها نیز روستای سهیلی جزیره قشم آماده میزبانی از گردشگران است.

وی گفت: این روستا در سال ۱۴۰۲ جزو هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.

روستای سهیلی در غرب جزیره قشم واقع است.

منبع:صداوسیما 

برچسب ها: انتخاب برترین ، روستای گردشگری ، سهیلی جوان قشم
خبرهای مرتبط
ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در جنگل‌های حرا و روستای سهیلی قشم
روستای سهیلی جزیره قشم مقصد گردشگری دریایی در کشور
روستای سهیلی قشم در مسیر جهانی شدن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ناصر شریفی مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شد
اعتراض نانوایان سنگک بندرعباس به نرخ مصوب نان /با قیمت فعلی هر روز چهار میلیون تومان ضرر می‌کنیم
دانشگاه باید انسان‌محوری را بر مدار ایمان و ارزش‌های الهی بازتعریف کند 
خدا اراده کرده ملت ایران را به عالی‌ترین درجات الهی برساند
امنیت، مهمترین مولفه مدیریت شهر هوشمند است