شریان‌های حیاتی رژیم صهیونسیتی را بشناسید + فیلم

اقتصاد رژیم صهیونیستی متکی بر شرکت‌هایی است که تحریم جهانی آنها شریان حیاتی این رژیم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت های بین المللی، قلب تپنده رژیم صهیونیستی هستند. تحریم جهانی این شرکت ها سودآوری آنها و اقتصاد رژیم را متاثر خواهد کرد.

