باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افزایش ۷۰۰ درصدی سوءتغذیه کودکان در غزه + فیلم

سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و نهاد‌های امدادی تایید می‌کنند که حجم ورودی کمک‌ها به غزه حتی نزدیک به نیاز واقعی هم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شمار گرسنگان در غزه هرگز از حرکت  نمی‌ایستد و سازمان عمل علیه گرسنگی اعلام کرده از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون سوء تغذیه میان کودکان غزه ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

مطالب مرتبط
افزایش ۷۰۰ درصدی سوءتغذیه کودکان در غزه + فیلم
young journalists club

از محاصره تا قحطی؛ نقشه راه یک نسل‌کشی خاموش + فیلم

افزایش ۷۰۰ درصدی سوءتغذیه کودکان در غزه + فیلم
young journalists club

پیام ««ناوگان صمود» که با ربایش توسط رژیم صهیونیستی باز هم به مقصد رسید + فیلم

افزایش ۷۰۰ درصدی سوءتغذیه کودکان در غزه + فیلم
young journalists club

مرکز توزیع کمک اسرائیلی-آمریکایی که به «تله مرگ» شناخته شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌های مثبت کاربران انگلیسی زبان به تصاویر ایستگاه متروی مریم مقدس + فیلم
۱۳۲۸

واکنش‌های مثبت کاربران انگلیسی زبان به تصاویر ایستگاه متروی مریم مقدس + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
شوره‌زاری که جنگل شد + فیلم
۸۶۶

شوره‌زاری که جنگل شد + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
آتش‌بس نتیجه ناتوانی اسرائیل در ادامه جنگ بود + فیلم
۵۷۰

آتش‌بس نتیجه ناتوانی اسرائیل در ادامه جنگ بود + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه + فیلم
۵۲۷

جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
نمایشگاه غوغای قلم + فیلم
۵۰۹

نمایشگاه غوغای قلم + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.