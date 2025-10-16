افزایش ۷۰۰ درصدی سوءتغذیه کودکان در غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0634\u0645\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u00a0\u0646\u0645\u06cc\u200c\u0627\u06cc\u0633\u062a\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f3 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0633\u0648\u0621 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u063a\u0632\u0647 \u06f7\u06f0\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n