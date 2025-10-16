فرماندار میانه از فعال بودن ۴۱ واحد سردآبی ، گرم آبی و تولید سالانه ۱۵۰۰ تن آبزیان و فعال بودن ۴ واحد تولید ماهیان زینتی در سطح شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -محمدرضا مشایخی  فرماندار میانه با اشاره به موقعیت و پتانسیل‌های شهرستان گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و اراضی مستعد کشاورزی و رویکرد شهرستان همسو با اهداف اقتصادی استاندار جذب و حمایت از سرمایه گذار است گفت: امروز بخش کشاورزی در شهرستان به مرحله‌ای رسیده است که نیازمند سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید است.

وی در این جلسه که مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان و مدیرعامل شرکت بین‌المللی نگار نصر حضور داشتند؛ خواستار سرمایه گذاری و حمایت از چند واحد تولیدی در جهت توسعه صنعت شیلات و تبدیلی شهرستان شد.

گفتنی است شرکت بین المللی نگار نصر از هلدینگ‌های بنیاد تعاون بسیج در توسعه دو واحد پرورش ماهی قزل آلا و ماهی خاویار در شهرستان سرمایه گذاری کرده است و مدیرعامل این شرکت قول مساعد داد در طرح‌های مستعد بخش کشاورزی و تبدیلی سرمایه گذاری کند.

