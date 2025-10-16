باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور تحریمهای یکجانبهای که انگلیس علیه روسیه اعمال کرده است را حمایت نمیکند و تامین امنیت انرژی را اولویت اصلی میداند.
جیسوال در جریان یک کنفرانس خبری گفت: ما از تحریمهای اخیر که توسط انگلیس اعلام شده آگاهیم. ما هیچگونه تحریم یکجانبهای را تایید نمیکنیم. دولت هند تامین امنیت انرژی را مسئولیتی با اهمیت بالاتر میداند تا نیازهای اساسی شهروندان خود را برآورده سازد. شرکتهای هندی منابع انرژی را از سراسر جهان تامین میکنند، با در نظر گرفتن تمامی شرایط بازار؛ تاکید میکنیم که نباید معیاری دوگانه وجود داشته باشد، به ویژه در زمینه تجارت انرژی.
وزارت خزانهداری انگلیس روز گذشته، چهارشنبه، اعلام کرد که انگلیس پنج فرد و ۳۵ سازمان را در فهرست تحریمهای خود علیه روسیه قرار داده است.
بیانیه وزارت خزانهداری انگلیس که امروز منتشر شد، حاکی از آن است که ۴۰ نهاد (۵ فرد و ۳۵ سازمان) به فهرست تحریمهای روسیه افزوده شدهاند و اکنون مشمول مسدود کردن داراییها و تحریمهای خدمات اعتباری شدهاند. در این بیانیه آمده است که تحریمها شامل شرکتهای نفتی روسی لوکاویل و روسنفت، همچنین سیستم کارتهای پرداخت ملی روسیه است. همچنین انگلیس ۵۱ کشتی را به فهرست تحریمها علیه روسیه اضافه کرده است.
منبع: اسپوتنیک