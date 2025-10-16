ویدئویی در فضای مجازی لحظه شادی یک خانواده فلسطینی را پس از دریافت اجاق گاز نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک ویدئو که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که خانواده‌ای فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز برای اولین بار پس از ماه‌ها، شادی خود را ابراز می‌کنند.

طی دو سال جنگ غزه، مردم غالبا مجبور بودند برای پخت نان به سوزاندن چوب روی بیاورند. از آن جایی که پس از مدتی قیمت چوب به شدت بالا رفت، بسیاری از مردم ناچار بودند پلاستیک، زباله یا وسایل کم کاربرد اطراف خود را بسوزانند.

پس از آتش‌بس دوم و اعمال محاصره کامل به مدت حدود دو ماه، آشپزخانه‌های خیریه که نان و غذا‌های ساده مانند ماکارونی یا خوراک لوبیا سرو می‌کردند، غالبا بسته شده و مردم بیش از پیش به کنسرو و غذا‌های خشکی که به سختی پیدا می‌شد، بسنده می‌کردند.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: پخت و پز ، نوار غزه ، محاصره غزه
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند