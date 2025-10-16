فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی استان اصفهان از کشف بیش از ۱۸ هزار دلار ارز دولتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار محمد دهقان زاده گفت: این مجرمان که با اقدامات سازمان یافته و تشکیل باندهای اقتصادی اقدام به برهم زدن میزان عرضه و تقاضا در زمینه توزیع دلار دولتی می‌کردند که با تلاش فنی و اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی یادآور شد: پرونده ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهمان به مقام قضایی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی استان اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر حفظ و صیانت از سنگرهای مختلف کشور از وظایف پاسداران انقلاب اسلامی است، خاطر نشان کرد: سپاه حفاظت هواپیمایی در حوزه فرودگاهی نیز آمادگی هرگونه تلاش و مجاهدت در راستای حفظ و صیانت از ماموریت‌های محوله را دارد.

فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۲۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.

این فرودگاه که در مرکز کشور قرار دارد، بعنوان معین فرودگاه‌های ایران عمل می‌کند و در طول سال میزبان بسیاری از فرودهای اضطراری و هدایت شده است.

منبع ایرنا