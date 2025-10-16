رئیس جمهور گفت: ضلالت این است که تابع نفس خود باشیم، تمام دعواهای ما به دلیل توجه به منیّت و نفسیات و از جهل است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس جمهور اظهار داشت: آنچه از قرآن و نهج‌البلاغه دریافتم، از مساجد و در همان سال‌های نوجوانی آغاز شد. همواره این دغدغه را داشتم که اگر ما مدعی برخورداری از دینی برتر هستیم، چرا خودمان در عمل برترین نباشیم؟

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کتاب خدا و کلام امام صرفاً برای قرائت نیست، بلکه برای زیستن است، افزود: همواره از علما یاری می‌خواستم تا معنای حقیقی کلام خدا و امام را درک کنم. با همین نگاه وارد دانشگاه شدم و در گفت‌وگو با جریان‌های فکری مختلف که نسبت به دین شبهه داشتند، تلاش می‌کردم با فهم خود از قرآن و نهج‌البلاغه نشان دهم که دین، مسیر رشد و تعالی انسان است؛ البته نه با مجادله و منازعه، بلکه با عمل.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه «درک مفاهیم قرآنی و نهج‌البلاغه بدون داشتن جهان‌بینی صحیح ممکن نیست»، تصریح کرد: آنچه انسان را می‌سازد، نوع نگاه و جهان‌بینی اوست. دین از ما می‌خواهد در تمامی شئون زندگی بر مبنای قسط و عدالت رفتار کنیم؛ و اگر تنها همین اصل را در جامعه محقق می‌ساختیم، امروز در جایگاهی بس رفیع‌تر قرار داشتیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر به این درک برسیم که روح خدا در کالبد همه انسان‌ها دمیده شده است، در پرورش و تعالی این روح بیش از پیش تلاش خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت الگوگیری از حکومت علوی، گفت: اگر به دنبال تحقق حکومت علوی هستیم، چرا نباید نامه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر را نصب‌العین خود قرار دهیم و بر مبنای آن حکمرانی کنیم؟ یقین دارم اگر مفاد این نامه به‌طور کامل اجرا شود، می‌توانیم کشور را دگرگون کنیم.

رئیس جمهور بخش کلیدی این نامه را واگذاری اختیار به کارگزاران حکومت دانست و افزود: متأسفانه نظام حکمرانی ما امروز چنین نیست؛ اختیارات در ساختار فعلی تکه‌تکه شده و هیچ‌کس پاسخگوی عملکرد خود نیست. این در حالی است که در نگاه علوی، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی هم‌زمان معنا می‌یابد.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر دستورالعمل جامعی برای چگونگی حکومت صحیح ارائه داده است، اظهار داشت: نهج‌البلاغه و قرآن برای این نیست که صرفا آنها را بخوانیم، بلکه برای این است که دستورات آنها را در عمل در جامعه اجرا کنیم.

رئیس جمهور افزود: وقتی در نماز از خداوند می‌خواهیم که ما را هدایت کرده و مانع از قدم گذاشتن‌مان در مسیر ضلالت شود، یعنی اینکه به جای عمل به دستورات کتاب و سیره، تابع هوای نفس نشویم؛ همه مشکلات ما ناشی از تبعیت از هوای نفس است. اگر قبول داشته باشیم که برتری افراد صرفا به تقواست و در برابر حرف حق سر فرود آوریم، مشکل نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تقوا یعنی حرکت بدون خطا، در مسیر صحیح و بر مبنای حرف حق تصریح کرد: بنده به عنوان یک پزشک، تقوا را در حوزه تخصصی خودم اینگونه فهم کردم که متقی بودن یک پزشک یعنی اینکه با نهایت دقت بیماری را تشخیص، بهترین اقدام را تجویز و بیمار را بدون منت درمان و از مرکز درمانی مرخص کند. من نمی‌توانم به عنوان یک پزشک به بیمار بی‌توجهی کرده و در درمان او دقت عمل به خرج ندهم و بعد صرفا بر مبنای بیان یکسری حرف‌ها، ادعای تقوا هم بکنم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز حرف صحیح در عرصه‌های مختلف علمی و مدیریتی ابزار سنجش دارد، گفت: دیگر نمی‌شود ادعا کرد که هر چه من می‌گویم صحیح است. امروز حرف صحیح قابل سنجش و ارزیابی است و ظالم کسی است که در برابر حرف حق سر فرود نیاورد. امروز هر مشکلی هزاران راه‌حل دارد و اینکه ما مشکل داریم به معنای آن است که نتوانستیم راه‌حل صحیح را پیدا و اجرا کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه اگر در عرصه مدیریت نیز حرف صحیح و حق را بپذیریم و اجرا کنیم، مشکلی باقی نمی‌ماند، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر برای سنجش صحت عملکرد حاکم به آن اشاره می‌کند، ارزیابی مردم نسبت به عملکرد حاکمان است؛ عمل صالح حاکم یعنی اینکه آیا توانسته رضایت مردم را جلب کند یا نه؟

رئیس جمهور با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) به مالک می‌گوید تو با میزان کسب رضایت مردم امتحان می‌شوی، اظهار داشت: حضرت به مالک می‌فرمایند که اگر برای کسب رضایت مردم تلاش نکنی به معنای جنگ با خداست. هرگز در مقابل مردم قرار نگیر و فکر نکن که چون تو امیر هستی باید دستور بدهی و بقیه عمل کنند؛ این مسئله سه تألی فساد به دنبال دارد، دل‌ها و ایمان‌ها را سست و دگرگونی و انقلاب‌ها را نزدیک می‌کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز به هر عرصه‌ای که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با آنچه امیرالمومنین به مالک فرموده، بسیار فاصله داریم، افزود: این به معنای آن نیست که این مبانی مشکل دارند، بلکه این ما هستیم که نتوانستیم در عمل آنها را اجرا کنیم. اگر ما صادقانه و خالصانه به مردم خدمت کنیم، آنها مشکلی با ما ندارند. چرا این مبانی را مبنای عمل خود قرار نمی‌دهیم تا کشور و خودمان را نجات دهیم و چرا اجازه می‌دهیم هوای نفس بر ما حاکم باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مبانی که حضرت علی (ع) برای حکومت به مالک ارائه می‌کند، در عرصه مدیریت دریایی از حرف و ظرفیت دارد، تصریح کرد: بدترین اتفاق و حالت ممکن برای یک حاکم این است که مردم احساس کنند او تکبر دارد و این تکبر مانع از پذیرش حرف حق شود.

پزشکیان گفت: امروز که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان هستند، باید برای حفظ و تقویت انسجام بین خودمان نه تنها در داخل کشور، بلکه در جهان اسلام تلاش کنیم و بدترین اتفاق این است که خودمان به تفرقه دامن بزنیم. چرا باید امروز افغانستان و پاکستان با یکدیگر مشکل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: قرآن و نهج‌البلاغه عالی‌ترین مبانی و راهکارها را به ما ارائه می‌کنند و وقتی کتاب الهی و سیره امام ما چنین راهکارهایی پیش‌روی ما می‌گذارند، ما نباید نسبت به دیگران وضعیت بدتری داشته باشیم؛ ما موظف هستیم هر لحظه برای بهتر شدن تلاش و به سوی خدایی که بالاترین و بهترین است، حرکت کنیم و هر هرکتی که ما را از تعالی باز دارد، باید کنار بگذاریم.

پزشکیان با اشاره به بخشی از کتاب حق و باطل از نگاه قرآن که محصول مباحثات شهید بهشتی است، اظهار داشت: این سخن کاملا درستی است که اگر جامعه‌ای مسیر صحیح را برود، اسلامی است و اگر نه هر چه هم از اسلام سخن بگویند، اسلامی نخواهند بود. ما باید به گونه‌ای به دستورات خدا و ائمه عمل کنیم که مایه زینت آنان شویم.

رئیس جمهور در پایان ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نشست، اظهارامیدواری کرد که نتایج چنین نشست‌هایی باعث اصلاح در تمام سطوح جامعه و تقویت عمل به دستورات و راهکارهای قران و نهج‌البلاغه شود.

