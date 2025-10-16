باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضعیت اعزامهای زائران اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه، در آبان ماه برنامه ریزی دقیقی در پیش داریم و ظرفیت اعزامها به دو برابر افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه انواع بستههای سفر برای عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تدارک دیده شده است گفت: انواع بستههای زمینی و هوایی برای علاقمندان وجود دارد و از متقاضیان میخواهیم که حتما با کاروانهای تحت نظارت سازمان حج و زیارت سفر کنند.
شرکتهای مجری در بازه زمانی مهر تا پایان آبان ماه، تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار ظرفیت ایجاد کردهاند که در این مدت بیش از ۱۴ هزار نفر از زائران ایرانی با کاروانهای زمینی و ۹۶۰۰ نفر با کاروانهای هوایی تحت نظارت سازمان حج و زیارت رهسپار زیارت عتبات عالیات شدهاند.
گفتنی است، سازمان حج و زیارت انواع بستههای سفر شامل سفر به عتبات بدون اقامت (شب جمعه کربلا)، اقامت هفت شب، اقامت ۶ شب، اقامت ۱۲ شب را اجرا میکند که غالب متقاضیان در بسته ۷ شب سفر شرکت میکنند.
ارزانترین بسته سفر نیز مربوط به سفرهای زمینی ۲ روزه است که به صورت بدون اقامت میباشدو زائران شب جمعه را در کربلا حضور خواهند داشت.
لازم به ذکر است در این دوره استان تهران در رتبه نخست استقبال برای عزیمت به عتبات عالیات قراردارد و این اعزامها از سایر استانها نیز انجام میگیرد که حتی در استانهای سیستان و بلوچستان و همچنین کردستان نیز زائرانی از اهل سنت به عتبات عالیات تشرف مییابند.
منبع: سازمان حج و زیارت