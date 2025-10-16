در مراسمی حسین حقانی صرمی به عنوان معاون اطلاعات و اخبار صداوسیمای قم معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در مراسمی با حضور مدیرکل اخبار استان‌های سازمان صدا و سیما، حسین حقانی صرمی و اسماعیل رضوانی‌فر به‌ترتیب به سمت معاون خبر و مدیر تولید خبر صدا و سیمای قم منصوب شدند.

در ابتدای این مراسم دکتر پهلوانیان، مدیر کل صدا و سیمای استان قم با اشاره به اهمیت امر خطیر خبر و اطلاع رسانی، ایستایی را تهدیدی جدی برای فعالیت‌های خبری دانست و بر ضرورت برخورداری از نگاه چندوجهی و پویایی و بهره برداری حداکثری از همه ظرفیت‌های تولید و انتشار خبر به ویژه فضای مجازی، تأکید کرد.

در ادامه علیرضا بای، مدیرکل اخبار استان‌های سازمان صدا و سیما طی سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های خبری صدا و سیمای قم نسبت به سایر مراکز استانی از همکاران معاونت خبر قم خواست همچون همیشه با جدیت و خلاقیت در عرصه خبر گام بردارند و با تولید آثار خبری فاخر و حضور موثر در فضای رسانه‌ای، مرجعیت خبری صدا و سیما را حفظ و تقویت نمایند.

گفت‌و‌گو با همکاران معاونت خبر و بازدید از استودیو و بخش‌های مختلف معاونت خبر صدا و سیمای قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل اخبار استان‌های صدا و سیما در حاشیه این مراسم بود.

منبع: روابط عمومی صدا و سیمای استان قم

