باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قیامی که جهانی شد + فیلم

شهید یحیی سنوار توانست فلسطین را مسئله اول دنیا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت یحیی سنوار، بخش هایی از زندگی مجاهدانه او در راه آرمان فلسطین از اسارت تا حضور مستقیم در جبهه های جنگ را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
قیامی که جهانی شد + فیلم
young journalists club

مبارزی که در روی زمین و نه زیر آن با صهیونیست‌ها مقابله کرد + فیلم

قیامی که جهانی شد + فیلم
young journalists club

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: حماس زنده است و زنده خواهد ماند + فیلم

قیامی که جهانی شد + فیلم
young journalists club

تصویر شهید سنوار بر فراز ورزشگاه الجزایر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اولین آزمایش موشکی با برد ۴۰۰ کیلومتری طالبان + فیلم
۱۴۳۷

اولین آزمایش موشکی با برد ۴۰۰ کیلومتری طالبان + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
تصاویری کمتر دیده شده از داخل آرامگاه داریوش دوم
۷۸۷

تصاویری کمتر دیده شده از داخل آرامگاه داریوش دوم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی
۶۹۸

لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
سه عامل نشان‌دهنده مشکل کمر + فیلم
۵۷۶

سه عامل نشان‌دهنده مشکل کمر + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم
۵۵۹

طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.