منابع لبنانی از حملات پهپادی جدید رژیم اسرائیل به جنوب لبنان در چندین نقطه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی امروز پنجشنبه سلسله حملاتی را علیه لبنان انجام و به نقض آتش‌بس اعلام شده از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ادامه دادند.

نیرو‌های اشغالگر حمله پهپادی به جنگل دبشه در حومه شهر کفر تبنیت، حمله پهپادی دیگری به بزرگراه کوثریات السیاد-الشرقیه و مجموعه‌ای از حملات را به حومه شهر انصار در جنوب لبنان انجام دادند.

هواپیما‌های جنگی رژیم تروریستی اسرائیل همچنین شهر بنافول در شهرستان صیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن یک نفر شد. به گزارش خبرنگار المیادین، یک بالگرد اسرائیلی سه بار در زمان‌های مختلف در نزدیکی راس الناقوره بمب‌های صوتی پرتاب کرد.

یک هلیکوپتر اسرائیلی بمبی را در حومه شهر بلیدا انداخت و نیرو‌های اسرائیلی همچنین با مسلسل به سمت حومه شهر عیترون در جنوب لبنان آتش گشودند، این حمله همزمان با این بود که ساکنان به سمت باغ‌های زیتون خود می‌رفتند. از سویی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دره بقاع در شرق لبنان، حومه شهر شمستار را بمباران کردند.

دشمن صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس در لبنان در نقض آشکار تعهد، صدها بار حملات مشابه پهپادی در جنوب لبنان انجام داده است، تا جایی که جوزف عون رئیس جمهور لبنان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را چالشی برای این کشور و جامعه بین المللی توصیف کرد.

منبع: المیادین

