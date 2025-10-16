باشگاه خبرنگاران جوان - اسفندیار عبداللهی، نماینده مردم مرودشت در مجلس، چندی پیش از الحاق ۹۶۰ هکتار به محدوده شهری مرودشت برای توسعه خبر داده بود. با طرح این اظهارات، که نگرانیهایی را درباره تهدید جایگاه میراث جهانی تخت جمشید در یونسکو به همراه داشت، باستانشناسان بررسیهایی را انجام دادند که نشان میداد حدود ۴۶۰ هکتار از اراضی موردنظر برای توسعه، واقع در شهرک مهدیه مرودشت، با حریم درجه دو تخت جمشید همپوشانی دارد و این محدوده شامل محوطه باستانی فیروزی است که دارای آثار هخامنشی بوده که هنوز کاوشنشده و این توسعه میتواند آثار باستانی کشفنشده را در معرض خطر قرار دهد. با این حال فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی در توضیحاتی که برای رسانهها فرستاده شد، گفت: در بازنگری طرح جامع شهر مرودشت، تمامی ضوابط و ملاحظات حفاظتی بدون تغییر لحاظ شده است.
او اظهار کرد: محدوده شهرک مهدیه در شمال شهر مرودشت واقع شده و در حریم درجه دوم مجموعه ثبت شده جهانی قرار دارد. و هیچ توسعه کمی فراتر از ضوابط حریم در آن پیشبینی نشده است. در این طرح علاوهبر تصویب حذف کاربریهای نامتناسب، عمده کاربریهای این بخش به عنوان پشتیبان خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی ادامه داد: طرح جامع مرودشت عمده توسعههای شهر را به مناطق جنوب و جنوب شرقی شهر هدایت کرده است؛ مناطقی که کاملاً خارج از حرائم حفاظتی و منظر فرهنگی این اثر جهانی قرار دارند.
عزیزی تاکید کرد: برنامهریزی توسعه شهر مرودشت بهصورت هدفمند به سوی جنوب و جنوب شرقی و خارج از حرائم تختجمشید هدایت شده است؛ نواحی مجاور پتروشیمی، رودخانه کر و ایستگاه راهآهن کاملاً ایمن بوده و هیچگونه تداخلی با عرصه و حریمهای اثر جهانی ندارند.
او افزود: بر اساس بررسیهای فنی، تمامی اراضی در حریم تحت کنترل کامل ضوابط حفاظتی قرار دارند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی همچنین تأکید کرد: حفاظت از اصالت و منظر فرهنگی تختجمشید، خط قرمز تمامی تصمیمات توسعهای در مرودشت است. با تکیه بر مدیریت علمی حریمها و همافزایی میان توسعه پایدار شهری و حفاظت از میراث جهانی، مسیر اصلی سیاستگذاری در این منطقه خواهد بود. همچنین با توجه به جایگاه حقوقی وزارتخانه در شورای عالی و همکاری نزدیک با وزارت راه و تأکید شورای عالی در ابلاغیه بازنگری طرح جامع به استانداری فارس، اطمینان داده میشود که در صورت هرگونه تهدید به مجموعه میراث جهانی تختجمشید و حرائم مرتبط، پس از بررسیهای لازم، بلافاصله اقدامات قانونی از طریق شورای عالی و مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
پیش از این، محمدجواد جعفری، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز گفته بود: طرحهای توسعه شهری هیچ تداخلی با محدودههای ثبتشده یونسکو ندارند و نگرانیها درباره آسیب به حریم درجه دوم این اثر تاریخی بیاساس است و اظهارات اسفندیار عبداللهی، نماینده مرودشت نادرست است. بیشتر اراضی مورد اشاره، نزدیک ایستگاه راهآهن و مسکن مهر مرودشت، خارج از محدوده حفاظت تخت جمشید است.
بهزاد مریدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس نیز گفته است: اقدامات حفاظتی و نظارتی با دقت کامل در جریان است و هیچ تهدیدی متوجه این اثر تاریخی نیست.