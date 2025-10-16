باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در حاشیه نخستین نمایشگاه بینالمللی «اکسپو شیراز ۲۰۲۵»، با قدردانی از تلاشهای برگزارکنندگان این رویداد از جمله استاندار فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس اتاق اصناف مرکز فارس، اظهارکرد: این نمایشگاه جلوهای روشن از ظرفیتهای صادراتی و اقتصادی استان فارس را به نمایش گذاشت.
او با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد فارس، افزود: این استان با پهنه وسیع و تنوع ظرفیتها، بهویژه در حوزه گردشگری، جایگاهی ممتاز در میان استانهای کشور دارد و همین ویژگیها آن را از سایر مناطق متمایز کرده است.
فراهانی با تأکید بر اهمیت ارزیابی دقیق نمایشگاهها، گفت: لازم است پس از هر رویداد، نقاط قوت و ضعف آن بهصورت کارشناسی بررسی شود تا با ارائه راهکارهای مناسب، مسیر توسعه و رونق نمایشگاههای تخصصی در سالهای آینده هموار گردد.
او همچنین از نقش جوانان خلاق در طراحی و عرضه محصولات بومی در این نمایشگاه سخن گفت و افزود: بهرهگیری از الگوهای موفق خارجی در کنار ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، میتواند سودآوری قابل توجهی به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت تأمین نیاز بازار داخلی، تصریح کرد: تولید داخلی نهتنها مانع خروج ارز از کشور میشود، بلکه زمینهساز صادراتمحور شدن کالاها نیز خواهد بود.
او از انعقاد تفاهمنامهای میان اتاق اصناف ایران و سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، امکان عرضه محصولات تولیدکنندگانی که توان صادرات مستقیم ندارند، از طریق شعب فروش در کشورهای همسایه و آفریقایی فراهم شده است.
حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه این مراسم با اشاره به تلاش شبانهروزی اتحادیههای صنفی در برگزاری نمایشگاه «اکسپو شیراز ۲۰۲۵»، این رویداد را نقطه عطفی برای تولیدکنندگان استان دانست و گفت: نمایشگاه اکسپو بستری مناسب برای معرفی فرصتهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری فراهم کرده است.
او افزود: حضور هیأتهای خارجی در این نمایشگاه، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای صنفی استان ایجاد کرد و امید میرود رایزنیهای انجامشده، زمینهساز ارتباط مستقیم اتحادیههای صنفی با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس شود.
جوانمردی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز، آغازی باشد برای مسیر روشن توسعه اقتصادی استان فارس و کشور.