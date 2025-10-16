رهبر حماس در کرانه باختری توافق تبادل اسرا در جریان عملیات طوفان الاقصی را تبریک گفت و تاکید کرد که مقاومت ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زاهر جبارین، رئیس حماس در کرانه باختری و رئیس دفتر اسرا و شهدای این جنبش، تایید کرد که مقاومت «امروز صفحه‌ای باشکوه» را از طریق توافق تبادل اسرا و آتش‌بس رقم می‌زند و تائید کرد که این توافق نشان‌دهنده «آزادی، کرامت و غرور در تاریخ مبارزه مردم ما» است.

جبارین در سخنان خود گفت: «طوفان الاقصی یکی از بزرگترین نقاط عطف در تاریخ مردم ما» خواهد بود و آزادی اسرای فلسطینی را که «با خون شهدا مهر و موم شده است» تبریک گفت.

او تاکید کرد که این معامله نشان دهنده تعهد و پیمانی برای ادامه «مسیر مقاومت و آزادی» است. جبارین در ادامه گفت: «درود بر غزه به خاطر صبر و پایداری‌اش. درود بر مردم غزه که تسلیم نمی‌شوند. غزه همچنان مقاوم، عاشق زندگی و در حال نواختن سرود‌های آزادی و پیروزی خواهد ماند.»

او تاکید کرد که «غزه گورستان مهاجمان و مقصد آزادگان است. همه ما به آن مدیونیم. امروز، دوران رهبران شهید به رهبران جدید منتقل می‌شود و وعده سنوار و برادرانش به عنوان عهدی برای مردان آینده باقی خواهد ماند.»

جبارین خاطرنشان کرد که حماس به اجرای توافق غزه متعهد است و هرگونه قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین را رد می‌کند و تأکید کرد: «زمان آن فرا رسیده است که به مردم خود حق تعیین سرنوشت و ساختن کشور مستقل خود را اعطا کنیم.»

جبارین خطاب به دشمن اسرائیلی گفت: «حقوق ملی فلسطینی‌ها قابل مذاکره نیست» و «کشور فلسطین لطفی از جانب هیچ‌کس نیست، بلکه حق مردم ماست.»

منبع: المیادین

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای فلسطین
