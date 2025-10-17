باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین گفت: بنیاد مسکن متولی ساخت چهار هزار و ۸۹ واحد مسکونی در این حوزه بوده که از این تعداد، یک هزار و ۵۵۵ واحد تاکنون تحویل متقاضیان شده است.
وی افزود: همچنین مراحل تحویل ۲ هزار و ۱۵۷ واحد مسکن نیز به متقاضیان در حال انجام میباشد.
این مسئول با اشاره به واحدهای دیگر در دست احداث، ادامه داد: ۳۸۸ واحد مسکن با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در دست اقدام قرار دارد که براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این واحدها نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی افزود: پروژههای مسکونی یاد شده در شهرستانهای آوج، تاکستان، آبیک، قزوین، بوئین زهرا و مهرگان در حال اجرا است.
گونجی در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی این نهاد در حوزه مسکن حمایتی و محرومان پرداخت و اضافه کرد: سهم استان قزوین در بخش مسکن محرومان، هزار و ۴۰۰ واحد تخصیص داده شده بود.
به گفته این مسئول، برای ۵۵۱ واحد از این مسکنها، زمین مورد نیاز تامین شده و عملیات اجرایی برای اقشار کم درآمد آغاز شده است.
گونجی با بیان نحوه اجرای این پروژهها، توضیح داد: احداث این واحدها با همکاری و مساعدت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میشود که مصالح ساختمانی به صورت بلاعوض در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و زمین مورد نیاز نیز از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان تامین شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن قزوین با اشاره به مراحل اولیه اجرای این طرح، بیان کرد: فاز نخست پروژه مسکن حمایتی به تازگی کلید خورده و هم اکنون در مراحل اخذ پروانه ساختمانی و تهیه نقشه قرار دارد تا هرچه سریعتر شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهرهبرداری از این واحدها باشیم.
منبع:ایرنا