طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم

در قطب جنوب، تنها یک طلوع و یک غروب خورشید در طول سال رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در قطب جنوب، به دلیل موقعیت خاص و شیب مدار زمین، تنها یک طلوع و یک غروب خورشید در طول سال رخ می‌دهد که هرکدام چند هفته طول می‌کشند و با سایر نقاط جهان تفاوت دارند.

 

 
