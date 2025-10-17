طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0628 \u062c\u0646\u0648\u0628\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a \u062e\u0627\u0635 \u0648 \u0634\u06cc\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0637\u0644\u0648\u0639 \u0648 \u06cc\u06a9 \u063a\u0631\u0648\u0628 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0633\u0627\u0644 \u0631\u062e \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0686\u0646\u062f \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0637\u0648\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0