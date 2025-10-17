باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
داستان جالب چاه قلعه بندر شیراز که کمتر شنیده شده است + فیلم

پژوهشگر تاریخ در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص داستان جالب چاه قلعه بندر شیراز صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درودی، پژوهشگر تاریخ با حضور در برنامه صبحانه ایرانی که در استان فارس برگزار شد در مورد داستان جالب چاه قلعه بندر شیراز توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

