در دیداری میان سرپرست وزارت کشور طالبان و یک هیئت دیپلماتیک ایرانی، دو طرف بر لزوم گسترش همکاری‌های امنیتی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حفظ ثبات در مرزهای مشترک تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیداری میان سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور حکومت طالبان، و هیئتی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدرضا بهرامی و علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید شد.

 حقانی در این ملاقات اظهار داشت که ناامنی در منطقه به سود هیچ کشوری نیست و طالبان خواستار روابط خوب مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورها به‌ویژه همسایگان است.

وی افزود: همان‌گونه که ما به حاکمیت دیگران احترام می‌گذاریم، انتظار داریم در برابر افغانستان نیز نیت و احترام مشابهی وجود داشته باشد.

محور اصلی گفتگوهای این دیدار، همکاری‌های امنیتی و مسائل مرزی میان دو کشور بود و دو طرف درباره مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تقویت هماهنگی در نقاط مرزی به‌صورت مفصل رایزنی کردند. هیئت ایرانی نیز بر اهمیت حفظ ثبات در مرزهای مشترک و ادامه گفتگو برای حل مسائل با رویکرد تفاهم‌آمیز تأکید کرد.

این دیدار در شرایطی صورت گرفت که تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان در یک هفته اخیر به شدت افزایش یافته و درگیری‌ها به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر در دو سوی مرز مشترک منجر شده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت حفظ آرامش و کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

