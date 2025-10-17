باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت انرژی طالبان در حاشیه "هفته جهانی انرژی روسیه" با همتای روسی خود در مسکو دیدار و بر تقویت همکاری در زمینه‌های انرژی، آموزش تخصصی و اجرای پروژه‌های زیربنایی تأکید کرد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی طالبان در این دیدار با سرگی تسویلیوف، وزیر انرژی روسیه، در مورد فرصت‌های جدید همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی افغانستان گفتگو کرد.

وزیر انرژی روسیه در این دیدار اعلام کرد کشورش آماده همکاری عملی با افغانستان در زمینه انتقال تکنولوژی، آموزش فنی و مدیریت منابع آبی است. وی با اشاره به تجربه گسترده روسیه در تولید برق و مدیریت منابع آب، بر آمادگی مسکو برای به کارگیری این ظرفیت‌ها در توسعه بخش انرژی افغانستان تأکید کرد.

عبداللطیف منصور نیز از تمایل روسیه برای گسترش روابط فنی و اقتصادی قدردانی کرد و گفت طالبان آماده فراهم کردن زمینه همکاری‌های مشترک در عرصه انرژی و پروژه‌های زیربنایی است.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان با وجود منابع آبی فراوان، هنوز بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند.