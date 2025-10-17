پاکستان تمامی فعالیت‌های ترانزیت کالاهای افغانستان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و دستور تخلیه کانتینرها در ترمینال‌های مرزی و بندری را صادر کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روابط دو کشور در هفته‌های اخیر به شدت تیره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان تمامی فعالیت‌های ترانزیت کالاهای افغانستان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

 اداره کل ترانزیت تجارت پاکستان با صدور دستوری کلی، حمل و نقل تحت چارچوب توافقنامه ترانزیت افغانستان را متوقف کرده و به ترمینال‌های مرزی و بندری دستور داده است تا کانتینرهای بارگیری شده را تخلیه کنند.

بر اساس این گزارش، دلیل این اقدام کمبود فضای ذخیره‌سازی در ایستگاه‌های گمرکی کویته و پیشاور عنوان شده است. در پی این تصمیم، فعالیت‌های ترخیص محموله‌های ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی و بندر قاسم نیز به طور کامل متوقف شده است.

جنید مکده، رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان ـ افغانستان، حجم روزانه تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان را حدود یک‌هزار کانتینر برآورد کرده است. همچنین از روز چهارشنبه، رفت و آمد در گذرگاه مرزی تورخم از هر دو سو متوقف شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که روابط کابل و اسلام‌آباد در هفته اخیر به شدت متشنج بوده و برخی تاجران از فروش مواد غذایی در مسیر و نگهداری محموله‌ها در انبارهای خصوصی خبر داده‌اند.

