باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از صدور هشدار سطح زرد نسبت به وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی از اواسط وقت شنبه تا اواخر وقت شنبه در مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان خبر داد.

به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس از فردا تا روز دوشنبه مواج است.

او با بیان اینکه در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند، ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۶ و کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان