جلسه رفع موانع تولید نان کامل درحاشیه جشنواره ملی نان کرمان درسالن سادات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – درحاشیه برگزاری سومین جشنواره ملی نان جمعی از مدیران غله وبهداشتی واجرایی مرتبط با نان گرد هم آمدند تا درخصوص نان کامل صحبت کنند.
داریوش ماهرمدیرکل غله استان کرمان درابتدای نشست گفت: سال ۱۴۰۱ بود که نانوای برگزیده وخلاق کرمان حمیدرضا رستمی ایده معرفی نانوای بومی کل کشور را به اداره کل غله استان کرمان ارائه کردند که اگر چنین اتفاقی بیفتد اتفاق خوبی است وهمزمان با شهرداری و ارگانهای دیکر رایزنی کرده بودند.
وی گفت: برای اینکه این ایده معرفی نانهای بومی استان به سرانجام برسد نیاز بود مطالعه بیشتر شود از آنجایی که بحث صنعتی شدن نان باعث فراموشی نانهای سنتی شده بود لذا برگشت به سنتهای گذشته را در دستور کار قرار دادیم.
وی تصریح کرد: این هنر داشت فراموش میشد ما به همراه دبیرجشنواره به دبیرکارگروه آرد ونان کشور دراداره غله کشور مراجعه کردیم ومساله مطرح شد ونتیجه این شد که جشنواره اول با همکاری شهرداری کرمان ودیگردوستان علاقمند برگزار شد.
رضا افرازه معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز دراین جلسه گفت: باید ازاستانداری وشهرداری کرمان و دیگر نهادهایی که کمک کردند تا این رویداد برگزار شودقدردانی کرد، نمایش کاشت وداشت وبرداشت گندم با کمک گروههای موسیقی عالی اجرا شد.
معاون شرکت غله کشور بیان کرد: خوشبختانه روند تولید نان کامل در کشور رو به رشداست و در ۱۹ استان تولید آرد کامل انجام میشود، ۱۶۰ کارخانه آرد راه اندازی و بیش از ۷۰۰ واحد نانوایی تولید نان کامل را دنبال میکنند.
وی تصریح کرد: رشد تولید نان وآرد کامل نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد وبیشتر بوده ۱۳ هزار تن تولید آرد کامل سال قبل بود درحالی که ۲۱ هزار تن تا همین ماه مصرف داشتیم.
۱۹ استان کشور کارخانه آرد کامل دارند
وی گفت: امیدواریم علاوه بر ۱۹ استان بقیه استانها نیز از نعمت تولید آردکامل برخورد ار شوند.
وی با اشاره به اینکه جشنواره نان تنها نشان دادن نان کامل نیست تصریح کرد: بلکه جشنواره محل تشکر وقدردانی ازتلاشهای کسانی که برای تولید نان کامل ورود کردهاند است.
معاون غله کشور گفت: همه کسانی که مواد اولیه را برای کاشت، داشت برداشت و بذر و کود وسم آماده میکنند دست به دست همه میدهند تا نانوای ما نان
خوب وکاملی تحویل دهد.
افرازه با اشاره به اینکه برخی بخشهای جامعه ما تا ۶۰ درصد کالری خود را از نان تامین میکنندف گفت:البته ۴۰ درصد کالری بدن در کنار پروتئین وویتامین میتواند از نان تامین شود.
وی اظهار کرد: نانوای ماهری که با خمیرمایه وآرد وافزودنیها و فرایند تخمیر وحرارت مناسب نان با کیفیت تحویل میدهد ککمک زیادی میکندکه ما نان کامل را دراختیار داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ارزش نان واقعا بالاست، برای یک کیلو تولید گندم ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ لیتر اب شیرین مصرف میشود یعنی حدود ۵ بشکه ۲۲۰ لیتری بعضا فکر میکنند ۸۰۰ گرم آرد ۲ ونیم نان بربری میشود فقط ارزش آبی مصرف میشود بالای ۱ میلیون تومان است بنابراین اینکه یک باردرسال بلکه جشنوارههای مختلفی بگذاریم وبهترین کار برای معرفی نان کامل همین جشنوارهها هستند.
وی دلیل اشاعه استفاده از نان کامل را هم درسلامت مردم وهم کاهش دور ریز نان دانست.
معاون مالی اداره غله کشور نیز دراین نشست گفت: هدف از جشنواره معرفی وماندگاری نانهای سنتی کشور ومعرفی نان کامل وسالم است وبرای سالهای آتی این جشنواره میتواند به صورت بین المللی برگزار شود ما نیزدر بازرگانی دولتی ایران کمک میدهیم.
جلالی مدیرکل آرد ونان بازرگانی دولتی کشورنیز دراین نشست گفت: نان غذای اصلی مردم ایران است ومعرفی نان کامل حق مردم است وباید برای سالهای آتی توجه به این مقوله قویتر باشد.
وی افزود: همکاری تمام ارکان در کرمان مشخص بود.
وی بیان کرد: روزانه ۳۰ هزار تن گندم در کشور توزیع ویابه فروش میرود حدود ۲۳ هزار تن آرد توسط ۴۰۰ واحد کارخانه آرد عرضه میشود و ۸۳ هزار نانوایی سنتی ودر برخی نانواییهای صنعتی تبدیل به نان میشود و بخشی ازآرد خام نیزبین روستاییان وعشایرتوزیع میشود.
وی گفت: برخی نانهای محلی درحال فراموشی بود که جشنواره نان کرمان باعث آشنایی و تبلیغ بیشتر این نانها و جلوگیری ازنابودی آن شد.
مدیرآرد ونان بازرگانی دولتی کشورتصریح کرد: نانهایی که محلی وبومی استانها است بسیارهم مورد استقبال قرار میگیرند اگرمردم آن نانها را بشناسنداستقبال بیشتر هم میشود؛ مردم غافل بودند از نانهای قدیمی واین جشنواره ورویدادها نشان داد مردم از بومی بودن ومحلی بودن نانها استقبال میکنند امیدواریم در تمام استانها شاهد چنین جشنوارههایی باشیم.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: ۴ میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم دیم و ۲ میلیون هکتارگندم آبی کشور است و ۸۵۰ هزار کشاورزداریم و وآبی که با این اقلیم جغرافیایی درکشور به شدت محدود است، تفاوت میزان خرید سال گذشته و سال جاری، نشان میدهد خداوند این نعمت چگونه از ما سلب کرده است.
تولید گندم نکنیم شرایط اقتصادی مان امنیتی می شود
آقای حق دوست بیان کرد: در زمینه کاشت وداشت وبرداشت اگر خودمان تولید نکنیم مشخص نیست چه زیان اقتصادی به کشاورزی ما وارد میشود واز آن سو باید سرمایه به جیب کشاورز خارجی بفرستیم و دراین شرایط سخت اقتصادی و تحریم ناجوانمردانه، اینها ضربه به اقتصاد است.
وی تاکید کرد: ما تفاوتها را کار نداریم، اما در ذهن تان مقایسه کنید اهمیت کارکاشت و داشت وبرداشت را وبعد متوجه خواهید شد شما امانت دار چه کالایی هستید.
وی تصریح کرد: فقط در کالای گندم ۲۰۰ همت یارانه ۱۴۰۳ با گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شده است حالا گندم با رقم جدید یارانه را حساب کنید.
مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: از ۲۵ مردادامسال توانستیم نوع یک آرد یارانهای را به نوع دو تبدیل کنیم.
وی افزود: گندم امسال اگر بفروشیم هر کیلو ۹۰۰ تومان باشد ۹ هزار میلیاردتومان به چرخه برمی گردد، اما تا این لحظه که ۷.۷ میلیون تن گندم خریدیم ۱۶۰ همت پول دادیم و مصرف نان کشور ۱۲ میلیون تن است.
وی اظهار کرد: بدانید امانت دار چه کالای بزرگی با چه خصوصیاتی از نظر امنیت غذایی و امنیت ملی هستید وباید قدردانی کنیم از دست اندرکاران حدود ۲۰ سال قبل مدیرغله هرمزگان بودم مدرنترین تکنوپخت وماشین آلات تهیه نان دررفسنجان بود وتاریخچه صنعت نان کرمان اعم از ماشین آلات و نان کرمان از گذشته دور زبانزد بوده است.
حق دوست تصریح کرد: من دیشب افتخار کردم به برگزاری این جشنواره ما فقط نیامدیم جشنواره نان که جشنواره تعامل وهمکاری و شناخت تمام قومیت ها، فرهنگها و تبادل افکار چه در تهیه نان سنتی وغیرسنتی که هرقدر بخواهیم دراین زمینه آگاهانه وعلمیتر به موضوع نگاه کنیم فواید دارد.
وی گفت: برای ارائه این کار بزرگ وهمت بلند تبریک میگوییم به کرمانیها چرا که خیلی سخت است تشکیل چنین رویدادهایی، اما کرمانیها با همت خودشان این مساله را مدیریت کردند.