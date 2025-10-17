یوفا پرونده تحقیقات علیه باشگاه یوونتوس به دلیل نقض قوانین مالی را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه اتلتیک در خبری جنجالی مدعی شده است که یوفا تحقیقاتی را درباره نقض قوانین مالی در بازه سه ساله بین فصل‌های ۲۳-۲۰۲۲ تا ۲۵-۲۰۲۴ باشگاه یوونتوس را آغاز کرده است. 

طبق اعلام اتلتیک، یوفا در این تحقیقات به دنبال آن است که آیا یوونتوس از سقف مجاز زیان مالی یوفا یعنی ۶۰ میلیون یورو عبور کرده است یا نه؛ سقفی که در صورت اثبات مدیریت مالی سالم می‌تواند تا ۹۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند.

نتایج این تحقیق جنجالی در بهار ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد و پیامد‌های آن می‌تواند از جریمه مالی گرفته تا اعمال محدودیت در فهرست این تیم برای رقابت‌های اروپایی باشد.

