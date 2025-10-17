رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین مصاحبه خود خواستار گسترش توافق ابراهیم و عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم اسرائیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت که به زودی انتظار گسترش توافقنامههای ابراهیم را دارد و امیدوار است که عربستان سعودی به این توافق که روابط دیپلماتیک بین رژیم تروریستی اسرائیل و برخی کشورهای عربی را عادی کرد، بپیوندد.
ترامپ در مصاحبهای که روز جمعه از شبکه فاکس بیزینس نتورک پخش شد، ادعا کرد: امیدوارم ببینم عربستان سعودی به این توافق بپیوندد و امیدوارم دیگران نیز بپیوندند. من فکر میکنم وقتی عربستان سعودی بپیوندد، همه میپیوندند.
توافقنامههای ابراهیم مجموعهای از توافقات تاریخی برای عادیسازی روابط دیپلماتیک بین رژیم تروریستی اسرائیل و چندین کشور عربی هستند. این توافقات با میانجیگری آمریکا در دوران ریاستجمهوری اول ترامپ به دست آمد و در سپتامبر ۲۰۲۰ در کاخ سفید به امضا رسید.
امارات و بحرین نخستین کشورهای عربی بودند که پس از مصر (۱۹۷۹) و اردن (۱۹۹۴)، روابط خود را با رژیم تروریستی اسرائیل علنی کردند. پس از امارات و بحرین، سودان و مراکش نیز به این پیمان پیوستند.
این توافقات نشاندهنده یک توطئه در ژئوپلیتیک منطقه بود، زیرا بر خلاف سنت دیرینه جهان عرب، عادیسازی روابط بدون پیشرفت چشمگیر در حل مناقشه اسرائیل و فلسطین انجام شد. محرک اصلی این کشورها برای پیوستن به این توافقات، منافع اقتصادی و تقویت روابط با آمریکا ذکر شده است.
منبع: النشره