باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - حسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سلامت مواد غذایی در دو سطح غذا‌های فرآورده شده و مواد فله‌ای تقسیم بندی می‌شود. هر غذای بسته بندی شده برچسب نظارت و تأیید سازمان غذا و دارو را دارد.

به گفته وی در خصوص سلامت مواد غذایی مواد نگهدارنده، مسئله مهمی است که باید در این خصوص دقت لازم انجام شود. کالا‌های آسیب رسان مانند نوشابه علاوه بر مالیات عمومی مطالبات ارزش بر افزوده نیز خواهد داشت.

امامی رضوی تصریح کرد: یکی از مسائل مدنظر مواد غذایی فله‌ای مانند میوه و سبزیجات است که بر اساس برنامه هفتم توسعه مواد غذایی فله‌ای باید شناسنامه دار شوند.

امامی رضوی بیان کرد: اکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور دچار سوءتغذیه هستند که اکثرا در گروه سنی کودکان قرار دارند. توزیع شیر در مدارس با همکاری سازمان برنامه و بودجه با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر خلاف تصور مردم سبوس باعث سلامتی مردم است و نان سنگک کمترین سبوس گیری را دارد و توصیه کارشناسان تغذیه این است که از نان کامل استفاده کنند. الان ۶۰۰ نانوایی در سطح کشور نان کامل تولید می‌کنند.

امامی رضوی گفت: غنی سازی آرد در حال انجام مراحل مختلف جهت تعیین میزان اثر بخشی آن در بین افراد است.

وی ادامه داد: محصولات تراریخته در تمام دنیا موجود است و‌ تولید می‌شود. اکنون دان دام و مرغ تراریخته بوده و سازمان غذا و دارو نظارت دقیقی بر روی این مواد وارداتی دارد.

سند دانش بنیان امنیت غذایی که دارای ۲۱ بند است که این سند از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و به دنبال اجرای آن به عنوان امنیت و سلامت مواد غذایی هستیم.

وی افزود: منظور از ایمنی یعنی سلامت مواد غذایی و امنیت غذایی نیز میزان کالری موجود در هر مواد غذایی است. با افزایش قیمت مواد غذایی میزان دسترسی مردم به غذای مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند که در این خصوص برنامه‌هایی مانند اجرای طرح کالابرگ شده است.

وی ادامه داد: سلامت و امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیا محسوب می‌شود.