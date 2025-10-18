به گفته رئیس دبیرخانه شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی نان کامل و با سبوس زیاد در ۶۰۰ نانوایی سراسر کشور اجرا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - حسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سلامت مواد غذایی در دو سطح غذا‌های فرآورده شده و مواد فله‌ای تقسیم بندی می‌شود. هر غذای بسته بندی شده برچسب نظارت و تأیید سازمان غذا و دارو را دارد.  

به گفته وی در خصوص سلامت مواد غذایی مواد نگهدارنده، مسئله مهمی است که باید در این خصوص دقت لازم انجام شود. کالا‌های آسیب رسان مانند نوشابه علاوه بر مالیات عمومی مطالبات ارزش بر افزوده نیز خواهد داشت.

امامی رضوی تصریح کرد: یکی از مسائل مدنظر مواد غذایی فله‌ای مانند میوه و سبزیجات است که بر اساس برنامه هفتم توسعه مواد غذایی فله‌ای باید شناسنامه دار شوند.  

امامی رضوی بیان کرد: اکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور دچار سوءتغذیه هستند که اکثرا در گروه سنی کودکان قرار دارند. توزیع شیر در مدارس با همکاری سازمان برنامه و بودجه با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر خلاف تصور مردم سبوس باعث سلامتی مردم است و نان سنگک کمترین سبوس گیری را دارد و توصیه کارشناسان تغذیه این است که از نان کامل استفاده کنند. الان ۶۰۰ نانوایی در سطح کشور نان کامل تولید می‌کنند.   

امامی رضوی گفت: غنی سازی آرد در حال انجام مراحل مختلف جهت تعیین میزان اثر بخشی آن در بین افراد است.

وی ادامه داد: محصولات تراریخته در تمام دنیا موجود است  و‌ تولید می‌شود. اکنون دان دام و مرغ تراریخته بوده و سازمان غذا و دارو نظارت دقیقی بر روی این مواد وارداتی دارد.

سند دانش بنیان امنیت غذایی که دارای ۲۱ بند است که این سند از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و به دنبال اجرای آن به عنوان امنیت و سلامت مواد غذایی هستیم.

وی افزود: منظور از ایمنی یعنی سلامت مواد غذایی و امنیت غذایی نیز میزان کالری موجود در هر مواد غذایی است. با افزایش قیمت مواد غذایی میزان دسترسی مردم به غذای مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند که در این خصوص برنامه‌هایی مانند اجرای طرح کالابرگ شده است.  

وی ادامه داد: سلامت و امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیا محسوب می‌شود.

وزیر بهداشت: تولید غذا باید مبتنی بر دانش باشد
ایمنی غذا تنها با هم‌افزایی در تمام سطوح جامعه محقق می‌شود
کمک به بهبود تغذیه با سوق دادن یارانه شکر و روغن به سمت لبنیات
Iran (Islamic Republic of)
سلطان
۰۰:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ارد معمولی+خاک اره= ارد کامل
شیر پاستوریزه نزدیک انقضا+آب فراوان=شیر مدارس
نوش جان!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
قدیما بوی نون تو کوچه ها می پیچید الان نان‌ها بی بو و مزه اند قدیما خشخاش که سرشار از کلسیم بود روی نان میریختن مردم پوکی استخوان نداشتن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
لطفاً مثل خیلی سال پیش که شیر دادین توی پاکت‌ها آب نکنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
سلام
در اکثر نانواییها یی که ۵ یا بیشتر یا کمتر سهمیه دارن نهایتا یک یا یک و نیم بسته پخت میکنن بقیه بی قیمت خون باباشون به قنادها یا آزاد پزا میفروشن کسی هم جوابگو نیست، خدا وند مسئولین زیربط را ذلیل کن انشا الله ،همه بگن آمین
۱
۴
پاسخ دادن
Germany
محمود
۲۲:۵۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خواهشا این قدر مردم مناطق محروم را موش آزمایشگاهی نکنید مناطق محروم که اکثرا روستاها هستند خودشان تولیدکننده بهترین لبنیات جهان هستند که این لبنیات را شما ببرید بخورید و اونموقع پودرهای شیمیایی خارجی را بعنوان شیر به مدارس محروم بدهید .
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
یکی از ارزانترین اجزاء آرد سبوس است که در گذشته
10 درصد قیمت آرد بود !!!
ولی الان یکی از ابزارهای نانواییهای متخلف شده است !!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آدرس اسامی این نانوایی ها در تهران کجاست اعلام کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
زرشک نانوایی منطقه ۲۲ خیابان هراز جنوب مجتمع آسمان نان بی کفیت و با قیمت فوق آزاد می فروشد
شما مدیران همین ارد طبق قانون مصوب خودتان بدهید هیچ نمی خواهیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مردم رو اینقدر احمق فرض نکنید تا امروز حداقل ۱۵ ساله قراره در مدارس شیر توزیع بشه اما نصیب مردم و بچه هامون فقط شعار شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
هر بی سوادی متن لایحه سازمان ملی مهاجرت را بخواند می فهمد مواد آن تماما به نفع اتباع است . یعنی عمده آن افغان ها . افغانی و اتباع فرهیخته هم به ایران نمی آید. می خواهند اتباع را در ایران ماندگار کنند‌. می خواهند به اتباع حق خرید ملک بدهند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اینهم بهانه برای گران کردند نان تو این کشور مردم نه اب سالم نه نان سالم نه غذای سالم میخورند همش یا شمیایی یا جوش یا واتیکس توش هست باعث شده اینهمه مریضی سرطان افسرده. ناراحتی اعصاب پوکی استخوان واقعا خجالت داره چی سالم بدست مردم دادید مرغ هم از بس دانه ای درست نمی دهید همش هورمون بو گند میده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۱۹:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
احتمالا این ۶۰۰ نانوایی هم فقط در تهران است و بقیه نانوایی ها هم ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خیلی عالی, نان کامل خیلی بهتر از نان سفید هست. فقط امیدواریم برای نانوایی ها تذکر داده بشه که گرانفروشی نکنن به این بهانه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ارد.سبوسدار.؟؟؟؟.نان.کامل؟؟؟چقدر.خنده.داراست.اینگونه.جوک.های.سوخته؟آرد
کامل.به.اردی.گفته.میشود.که.گندم.صرفا.به.ارد.نلنوایی.تبدیل.شده.باشد.والا.با.جداسازی.ارد.شیرینی.پزی.ها.ماکارونی.فانتزی.رشته.وسبوس.درنتیجه.پسمانه.یا.تفاله.باقی.مانده.که.به.نآن.مردم.تخصیص.داده.میشود.خنده.دآر.است.البته.با.چنین.نآنی.مرغی.شیر.وماست.وپنیر.وکره.وگوشت.وغیروذالک.چراباید.صف.لشگر.بیماران.روز.به.روز.افزایش.پیدانکند.البته.باید.چرخ.کاسبی.نسخه.نویسآن.ونسخه.پیچان.وبیمارستان‌ها.وگورستانها.به.شایستگی.بچرخد.جل.الخالق.
۰
۷
پاسخ دادن
Germany
کاظمی
۱۳:۳۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اکثر‌نانواهای‌فعلی‌فاقد‌دانش این کار هستند اطلاعی از اماده کردن خمیر درست را ندارند ‌معضل ارد نامرغوب هم مزید بر علت هست این حرف بنده را‌از‌کارشناسان نانوایی های قدیمی بپرسید وحوصله این کار را ندارند
۱
۸
پاسخ دادن
۱۲۳
