باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس با تنوع اقلیمی چهار فصل، از شمال سردسیر تا جنوب گرمسیر، جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد که شهرستان جهرم یکی از شاخص‌ترین آنهاست. این شهر با نخلستان‌های سرسبز، باغ‌های مرکبات، طبیعت مطبوع بهاری و مردمی صبور و مهمان‌نواز، فضایی دلنشین برای گردشگران فراهم کرده است.

جهرم علاوه بر طبیعت، دارای آثار تاریخی و فرهنگی متعددی است؛ از خانه‌های سنتی مانند خانه اشراق، خانه طوفان و خانه آقارضا سنگ‌تراش گرفته تا بازار سرپوشیده تاریخی، مسجد و مدرسه خان، و دروازه پیرشبیب. غار سنگ‌اشکن، بزرگ‌ترین غار دست‌ساز خاورمیانه، و قدمگاه تاریخی نیز از جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد این شهرستان هستند.

در حوزه گردشگری مذهبی، بقاع متبرکه‌ای، چون امامزاده اسدالدهر، امامزاده بی‌بی‌حور، امامزاده حسین و مسجد جامع جهرم، با حفظ معماری تاریخی خود، میزبان زائران و علاقه‌مندان به زیارت هستند.

جهرم همچنین با روستا‌های هدف گردشگری مانند گاره، بهجان و قلات، فرصت مناسبی برای روستاگردی و بوم‌گردی فراهم کرده است. پارک‌های کوهسار، جنگلی و لاله نیز با امکانات اقامتی، فضایی مناسب برای طبیعت‌گردی و کمپینگ در ایام نوروز به شمار می‌روند

این شهرستان با طبیعتی چهارفصل و مردمی مهمان‌نواز، مجموعه‌ای از جاذبه‌های گردشگری را در دل خود جای داده است. آبشار خفر با آب گرم و بخار زمستانی، درختان متنوع و چشم‌انداز‌های بکر، یکی از جلوه‌های طبیعی این منطقه است. در کنار آن، اقامتگاه بوم‌گردی نایب در شهر باب‌انار، با معماری دوره قاجار و پهلوی، فضایی دلنشین برای گردشگران فراهم کرده است.

در بخش خفر، مقبره جاماسب حکیم و بقعه تاریخی شیخ خلیفه از آثار ملی ثبت‌شده‌اند که قدمت آنها به دوره ساسانی و قرون هشتم و نهم هجری بازمی‌گردد. در بخش سیمکان، دریاچه سد سلمان فارسی و پل تاریخی اسفل از دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی هستند.

منطقه کردیان نیز با خانه‌های تاریخی، چون خانه دهقانی و اقامتگاه نوروزی‌ها در قطب‌آباد، جلوه‌ای از معماری سنتی و زندگی بومی را به نمایش می‌گذارد. خانه نوروزی‌ها با هزاران قطعه سنتی و موزه‌های کوچک، تجربه‌ای فرهنگی و تاریخی را برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

سوغات جهرم نیز تنوعی چشمگیر دارد؛ از خرما‌های معروف شاهانی، کبکاب و قصب گرفته تا فرآورده‌هایی، چون رنگینک، حلوا خارک و شیرینی‌های سنتی. صنایع‌دستی حصیری، عرقیات گیاهی، مرکبات تازه و ترشی‌های خانگی از دیگر سوغات‌های محبوب این شهرستان هستند.

جهرم با فاصله ۱۹۳ کیلومتری از شیراز، یکی از مقاصد گردشگری مهم جنوب فارس است که با طبیعت، تاریخ و فرهنگ غنی‌اش، سفری خاطره‌انگیز برای گردشگران رقم می‌زند.