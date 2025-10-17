تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه به دلیل تداوم گرد و غبار تعطیل شد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: براین اساس تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی هفتگانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.
سید مسعود یاوری بیان کرد: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
وی افزود تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.
وی گفت : کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
یاوری بیان کرد: مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازم الاجراست.
منبع ایرنا