تمامی مقاطع آموزشی شهرستان مشهد در روز شنبه به دلیل تداوم گرد و غبار تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: براین اساس تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی هفت‌گانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

سید مسعود یاوری بیان کرد: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

وی افزود تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.

وی گفت : کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

یاوری بیان کرد: مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجراست.

