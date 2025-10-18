باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی-ششم اردیبهشت ماه سال ۸۶ با حضور محمد علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و برخی از مسئولان استان در زمینی به وسعت ۲۵۲ هکتار در منطقه "کمالوند" خرم آباد دهکده المپیک خرم اباد کلنگزنی شد و وزیر وقت تاکید کرد: این دهکده دومین دهکده المپیک کشور به حساب میآید.
همان زمان در ابلاغیهای از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت آمده بود که هیات وزیران در جلسه اى که در خرمآباد تشکیل شده، سازمان تربیت بدنى را موظف کرده است تا با هماهنگى معاونت برنامهریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى و همکارى استاندارى، دهکده المپیک تا پایان سال ۹۲، مطالعه و آغاز پروژه سالن پنج هزار نفرى خرمآباد در دهکده المپیک و احداث هشت سالن ورزشى در سال ۸۷ اقدام نماید.
دهکده، کوچک شد!
نبود اعتبار، عدم وجود عزم کافی در مسئولان وقت به دلیل مشکلات فراوان برای شروع کار ویژه به گفته برخی کارشناسان ضعف در مشاورههای فنی جهت جانمایی درست ایجاد دهکده باعث شد تا چندین بار طرحهای این پروژه کم و زیاد شود و نهایتا در سال ۹۰ نام دهکده المپیک به مجموعه ورزشی خرم آباد تغییر نماید.
مشکل، اما وقتی بیشتر شد که در همان محیط مدنظر ایجاد دهکده المپیک زمینهایی جهت احداث برخی ساختمانهای اداری و ... به دانشگاه پیام نور واگذار شد تا سالها بعد همان نقطه به یکی از چالشهای توسعهی ورزشگاه تبدیل گردد و نهایتا ۶۰ پروژه تعریف شده در "دهکده المپیک خرمآباد" به ۲۶ پروژه "مجموعه ورزشی" تقلیل یابد.
عقب نشینی دولت برای ساخت ورزشگاه
اما در سال ۹۳ و در پی سفر محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان به لرستان، وی آب پاکی را روی دست مسئولان استان ریخت و گفت: برای تکمیل این پروژه منتظر اعتبارات دولتی نمانید چراکه با منابع دولتی احداث پروژه سالیان زیادی طول میکشد.
گودرزی گفته بود: در جلسهای که با استاندار لرستان و همچنین نمایندگان استان داشتیم، قرار بر این شده که پروژههای ورزشی از محل تبصره واگذاری و یا تغییر کاربری زمینهای ورزشی و فروش آنها اجرایی شوند و امیدواریم با اجرای تبصره یاد شده و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه اجرای این پروژهها در استان فراهم شود
خیبر منجی ورزشگاه فراموش شده!
در اردیبهشت ۱۴۰۳ وحید والیزاده مرادی مدیرکل سابق ورزش و جوانان لرستان اظهار کرد: در جلسه کارگروه ماده ۲۷ با واگذاری ورزشگاه ۱۵ هزارنفری به باشگاه خیبر خرمآباد موافقت شد.
وی افزود: این جلسه با حضور اعضای کارگروه ماده ۲۷ در سالن اجتماعات ادارهکل ورزش و جوانان استان برگزار شد و موارد مختلف برای واگذاری این ورزشگاه به تیم فوتبال خیبر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه نهایی رسید.
وی با بیان اینکه در این راستا یک سری تعهدات بر عهده تیم خیبر و سرمایهگذار آن قرار دارد، عنوان کرد: یکی از این تعهدات کشت مجدد زمین چمن طبیعی ورزشگاه بود که انجامگرفته است و امیدواریم تا پایان شهریورماه این امر کاملاً عملیاتی شود.
او یکی دیگر از تعهدات سرمایهگذار را ساخت سکوی هشت هزارنفری روبروی ضلع مقابل دانست و بیان داشت: با ساخت این سکوها، ظرفیت ورزشگاه به ۲۳ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
او همچنین تاکید کرد با توجه به اینکه این ورزشگاه در منطقه بادخیزی جانمایی شده، سرمایه گذار حتماً ورزشگاه را مسقف خواهد نمود.حدودا ۱۵۰ میلیارد تومانکار عمرانی پیشبینیشده است که توسط تیم خیبر و مالک این باشگاه در ورشگاه ۱۵ هزارنفری خرمآباد انجام شود.
مولدسازی، آب، جاده و معطلی سرمایه گذار
در تیرماه سال جاری احسان ناصر رئیس هیات مدیره باشگاه خیبر و مدیرعامل سابق این باشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه هواداران نسبت به پروژه ورزشگاه «لر آرنا»، اظهار کرد: پروژه ورزشگاه لر آرنا از گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده، حدود ۲۰ سال پیمانکاران و متولیان مختلفی در آن درگیر بودهاند. کار در چنین پروژهای نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و همکاری چند جانبه است، به ویژه آن که ورزشگاه باید دارای ظرفیت مناسب برای حضور تماشاگران در تمام سکوها باشد؛ تا زمانی که سکوی روبهرو آماده نباشد، عملاً امکان برگزاری مسابقات رسمی فراهم نیست.
مدیرعامل باشگاه خیبر با اشاره به برخی مشکلات پیش روی این پروژه افزود: موضوع فقط داخل کاسه ورزشگاه نیست؛ در بیرون نیز نیاز به زیرساختهای جدی وجود دارد. دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی باید همکاری کنند. طبق بازدیدهای سازمان لیگ و ناظران فیفا، مسیر فعلی دسترسی ورزشکاران از بام ورزشگاه مناسب نیست و همین موضوع باعث حذف پارکینگ شده است. اکنون شرکت همیاری در حال اجرای پروژه انتقال پارکینگها به خارج از مجموعه است، احداث مسیر جایگزین به طول پنج کیلومتر در دستور کار قرار دارد که با توجه به موقعیت شهری، زمانبر است.
ناصر درباره موضوعات مربوط به ساختمان پیام نور نیز اظهار کرد: یکی از موارد مهم، بحث واگذاری برخی مستحدثات اطراف ورزشگاه به باشگاه بود که متأسفانه در دورههای گذشته محقق نشد. در حالی که تلاش فراوانی شد تا این فضاها به ورزشگاه اضافه شوند، این درخواستها به سرانجام نرسید.
ناصر تامین آب ورزشگاه که نیازمند انتقال یک خط آب سه کیلومتری است، تامین انرژی پایدار برای نور ورزشگاه را از دیگر مشکلات تکیل این پروژه دانست و بیان کرد: در حال حاضر پیشرفت پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده و کاسه زمین در حال تکمیل است، اما زیرساختهایی مانند جاده، آب و برق که مسئولیت آنها با باشگاه نیست، هنوز آماده نشده و باید توسط دستگاههای مربوطه تامین شود.
اولتیماتوم استاندار برای ساخت ورزشگاهی مدرن
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در نشست بررسی آخرین وضعیت ورزشگاه لرآرنا، تکمیل و توسعهی این مجموعهی ورزشی را از اولویتهای برنامههای عمرانی استان دانست و تأکید کرد که این پروژه باید به عنوان کاری ماندگار در حوزهی ساخت ورزشگاههای کشور یاد شود.
در این جلسه که مدیران کل برخی دستگاههای مرتبط با پروژهی تکمیل و توسعهی مجموعهی ورزشی لرآرنا حضور داشتند، شاهرخی با تأکید بر اینکه تیم خیبر خرمآباد موجب ایجاد شور و نشاط دوچندان در استان شده است، افزود: برای بنده تکمیل و راهاندازی پروژههای عمرانی–ورزشی از اولویتهای برنامهی توسعهی استان است و ورزشگاه لرآرنا به دلیل اهمیت آن در میزبانی بهتر خیبر باید هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی لزوم احداث راه دسترسی مناسب به ورزشگاه را ضروری دانست و تصریح کرد: باید با حضور مشاوران فنی، هرچه سریعتر مسیر درست و استاندارد برای رفتوآمد این ورزشگاه طراحی و اقدام عملی صورت گیرد تا موضوعاتی مانند مسیرهای دسترسی، پارکینگ و... با در نظر گرفتن تأییدیههای قانونی فدراسیون و سازمان لیگ هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
استاندار لرستان همچنین از مدیران آب منطقهای و سازمان منابع طبیعی استان خواست تا ظرف مدت تعیینشده اقدام لازم برای تأمین آب ورزشگاه و کشت پوشش گیاهی مناسب در اطراف آن صورت گیرد.
وی بیان کرد: بدون شک از مجموعهی مدیران استان انتظار میرود برای به سرانجام رسیدن پروژههای اینچنینی، در کنار رعایت مسائل فنی و قانونی، سرعت انجام کار را در اولویت قرار دهند و این امر مستلزم حضور میدانی خود مدیران است.
شاهرخی تأکید کرد: از همهی مدیران انتظار دارم خیلی جدی به موضوع نگاه داشته باشند، چرا که باید تکمیل و توسعهی ورزشگاه لرآرنا به عنوان کاری ماندگار و ارزشمند در حوزهی ساخت ورزشگاههای کشور یاد شود.
با وجود همه مشکلات، مسئولیت ساخت ورزشگاه را پذیرفتیم
مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرمآباد گفت: هرچند بهطور طبیعی تیمهای فوتبال در ایران مسئولیتی بابت فراهم نمودن زیرساختهای ورزشی ندارند، اما بنده با توجه به نیاز خیبر تصمیم گرفتم باشگاه خود، تکمیل ورزشگاه لرآرنا را برعهده بگیرد.
مسعود عبدی افزود: امروز کارگاه ما در لرآرنا فعال است و کار به شکل جدی در حال انجام است. اطمینان دارم با این آمادگی و پایکار بودن استاندار لرستان، هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این ورزشگاه خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان نیز با اشاره به اینکه بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه تختی از نمونه اقدامات مهم در بخش عمرانی–ورزشی بوده است، افزود:بازسازی مجموعهی استادیوم تختی خرمآباد با حمایتهای استاندار در جهت تأمین هزینههایی نظیر چمن، سکوها و اسکوربرد به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال انجام گرفت.
دیناروند با تأکید بر نظر مثبت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال از عملکرد استان لرستان در زمینهی آمادهسازی استادیوم استاندارد تصریح کرد: در تکمیل مجموعهی ورزشی لرآرنا نیز ما شاهد اقدامات خوب باشگاه خیبر هستیم و اطمینان دارم با نهایی شدن این پروژه، لرستان میزبان شایستهی بازیهای باشگاهی و ملی خواهد بود.