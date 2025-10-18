شهردار شهرکرد از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه مهم کمربندی شهید خرازی (جاده نمایشگاه) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان گفت: در تلاش هستیم این پروژه در اسرع وقت تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

شهردار شهرکرد اظهارکرد: این پروژه به‌عنوان یکی از شریان‌های حیاتی و کلیدی ترافیکی شهرکرد در مرحله پایانی قرار دارد و تاکنون حدود ۹۰ درصد آن تکمیل شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری مسیر در حال انجام بوده و بخش عمده‌ای از آسفالت‌ریزی نیز به پایان رسیده است، افزود: تکمیل این پروژه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر و سهولت تردد خودرو‌ها ایفا خواهد کرد.

واحدیان اظهار کرد: اجرای کمربندی شهید خرازی علاوه بر روان‌سازی ترافیک، دسترسی شهروندان به نمایشگاه بین‌المللی و سایر مسیر‌های ارتباطی را تسهیل می‌کند و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های شهری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این پروژه به طول ۳ کیلومتر و عرض ۴۵ متر در حال اجراست و برای اجرای این پروژه ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

واحدیان پیش بینی کرد: این پروژه تا دوماه آینده به بهره برداری برسد.

