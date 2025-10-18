باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا محمودی رستمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نکا گفت: ۴ هزار و ۲۹۱ قطعه مورد نیاز نیروگاه شهیدسلیمی نکا در شش ماه نخست امسال با تکیه بر توان داخلی بومیسازی و بازسازی شد.
او افزود: در این مدت ۱۰۲ نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه به تعداد ۳ هزار و ۸۱۱ عدد در داخل کشور بومیسازی و ۴۸۰ قطعه نیز بازسازی شد.
محمودی رستمی با بیان اینکه کشور در بخش طراحی و ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی نسل جدید به خودکفایی رسیده است، گفت: حدود ۹۵ درصد تجهیزات نیروگاههای نسل قدیم بومیسازی شده و در داخل کشور تولید میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نکا با اشاره به روند بومیسازی در سالهای گذشته، افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار قطعه مورد نیاز نیروگاه با پیگیریهای اداره ساخت داخل و نظارت کارشناسان این شرکت به شیوه مهندسی معکوس تولید شده است.
محمودی رستمی در پایان گفت: این قطعات با کیفیتی خوب و قابل رقابت با مشابه خارجی توسط سازندگان توانمند داخلی طراحی و تولید شدهاند.
منبع:روابط عمومی نیروگاه نکا