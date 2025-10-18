شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم دعای کمیل در شهرستان کازرون استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دعای کمیل به عنوان یکی از زیباترین و عمیق‌ترین مناجات‌ها شناخته می‌شود که از فضیلت بالایی برخوردار است. این دعا به عنوان یکی از دعا‌هایی است که از حضرت علی (ع) تعلیم شده و به طور خاص در شب‌های جمعه و عید شعبان قرائت می‌شود.  این دعا ترکیبی از توبه، عشق به خدا و درخواست مغفرت است.

در همین راستا دعای کمیل در مساجد و بوستان‌های شهرستان کازرون استان فارس به همت گروه جهادی شهید سلیمانی پایگاه شهدای منطقه الیف در بوستان ۱۳۰۰ شهید ولایت مدار این شهرستان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

برچسب ها: دعای کمیل ، مناجات خدا ، سوژه خبری
تصاویری از رسیدگی شرکت آبفای نیشابور به مشکلات نمازگزاران درمصلی نمازجمعه + عکس