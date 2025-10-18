فاز نخست طرح ملی تعویض رایگان موتور‌های پرمصرف کولر آبی با موتور‌های کم مصرف و نسل جدید BLDC ویژه کارکنان صنعت آب و برق و آموزش و پرورش استان قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  در راستای اجرای طرح ملی بهینه سازی مصرف انرژی و با همکاری سازمان بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا)، جلسات هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون آغاز فاز نخست طرح تعویض رایگان موتور‌های کولر آبی پرمصرف برگزار شد.

این جلسات با حضور مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مدیران شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه‌ای و سازمان آموزش و پرورش استان قم در محل این ادارات تشکیل شد.

حسین آرزومند مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم، در این نشست‌ها اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مصرف برق در فصل تابستان، افزایش بهره وری انرژی، کاهش مصرف آب کولر‌ها و ترویج فرهنگ مصرف بهینه اجرا می‌شود، فاز نخست آن ویژه کارکنان صنعت آب و برق و آموزش و پرورش استان قم در نظر گرفته شده تا هر خانواده ضمن بهره مندی از هوای مطبوع و قبض برق کمتر، سهمی در پایداری شبکه توزیع برق کشور ایفا کند.

وی افزود: در این طرح، موتور‌های قدیمی کولر‌های آبی بدون هیچ هزینه‌ای با موتور‌های نسل جدید و کم مصرف BLDC جایگزین می‌شوند.

آرزومند با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، گفت: پس از اطلاع رسانی‌های لازم، لیست متقاضیان اجرای طرح گردآوری و برای برنامه ریزی و اجرا به سازمان بهره وری انرژی ایران (ساتبا) ارسال شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم در پایان از همکاری سازما‌ن‌ها در زمینه مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این همکاری ها، گام‌های مؤثرتری در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق در سال‌های آینده برداشته شود.

منبع؛شرکت توزیع نیروی برق استان قم

برچسب ها: مصرف بهینه ، کولر آبی
خبرهای مرتبط
نابودی ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی در قم
ناترازی انرژی در یک سال ایجاد نشده است/تاکید بر برنامه‌ریزی مداوم برای حل ناترازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
آیین توزیع آش باران در موجان خلجستان برگزار شد
طرح محله‌محوری قم الگویی برای کشور شد
حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم
پیاده‌روسازی ۲ هزار مترمربعی در بلوار مرجعیت قم
آغاز طرح ملی تعویض رایگان موتور‌های پرمصرف کولر آبی در قم
زنگ آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش در زورخانه شهید فهمیده قم نواخته شد
کنترل و پایان سل ممکن است اگر با هم باشیم
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد
درخشش بانوان نیوکونگ‌فوی قم در مسابقات قهرمانی
آخرین اخبار
درخشش بانوان نیوکونگ‌فوی قم در مسابقات قهرمانی
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد
آیین توزیع آش باران در موجان خلجستان برگزار شد
زنگ آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش در زورخانه شهید فهمیده قم نواخته شد
طرح محله‌محوری قم الگویی برای کشور شد
پیاده‌روسازی ۲ هزار مترمربعی در بلوار مرجعیت قم
حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم
کنترل و پایان سل ممکن است اگر با هم باشیم
آغاز طرح ملی تعویض رایگان موتور‌های پرمصرف کولر آبی در قم
بازار قم در سکوت پاییزی؛ میوه هست قدرت خرید نیست
اعلام قطعی گاز برخی نقاط قم در روز شنبه
درخشش نقره‌ای دختران گلف‌باز قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
اهدای جایزه مرد فوتسال آسیا به حضرت ولی‌عصر(عج)+فیلم
جزئیات ثبت‌نام عمره دانش‌آموزی در قم
هشدار پلیس راه قم برای استفاده از لامپ زنون در خودروها