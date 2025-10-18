باشگاه خبرنگاران جوان ـ در راستای اجرای طرح ملی بهینه سازی مصرف انرژی و با همکاری سازمان بهرهوری انرژی ایران (ساتبا)، جلسات هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون آغاز فاز نخست طرح تعویض رایگان موتورهای کولر آبی پرمصرف برگزار شد.
این جلسات با حضور مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مدیران شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقهای و سازمان آموزش و پرورش استان قم در محل این ادارات تشکیل شد.
حسین آرزومند مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم، در این نشستها اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مصرف برق در فصل تابستان، افزایش بهره وری انرژی، کاهش مصرف آب کولرها و ترویج فرهنگ مصرف بهینه اجرا میشود، فاز نخست آن ویژه کارکنان صنعت آب و برق و آموزش و پرورش استان قم در نظر گرفته شده تا هر خانواده ضمن بهره مندی از هوای مطبوع و قبض برق کمتر، سهمی در پایداری شبکه توزیع برق کشور ایفا کند.
وی افزود: در این طرح، موتورهای قدیمی کولرهای آبی بدون هیچ هزینهای با موتورهای نسل جدید و کم مصرف BLDC جایگزین میشوند.
آرزومند با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاههای مرتبط، گفت: پس از اطلاع رسانیهای لازم، لیست متقاضیان اجرای طرح گردآوری و برای برنامه ریزی و اجرا به سازمان بهره وری انرژی ایران (ساتبا) ارسال شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان قم در پایان از همکاری سازمانها در زمینه مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این همکاری ها، گامهای مؤثرتری در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق در سالهای آینده برداشته شود.
منبع؛شرکت توزیع نیروی برق استان قم