معاون صدای رسانه ملی از برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی پژواک با موضوع «حماسه و ایستادگی» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بخشیزاده، معاون صدا با تأکید بر جایگاه رادیو در اطلاعرسانی و حضور در لحظههای حساس کشور گفت: رادیو همواره باید رسانهای پویا، پیشرو و پاسخگو باشد. سرعت اطلاعرسانی، حضور مستقیم در زندگی مردم و انعطافپذیری در تولید محتوا، ویژگیهایی هستند که رادیو را از دیگر رسانهها متمایز میکنند. تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که رادیو نه تنها میتواند صدای مردم باشد، بلکه بستری برای بازتاب اتحاد و همدلی ملی فراهم میآورد. این تجربه، راهبردهای ما در معاونت صدا را در پنج محور اصلی شکل داده است. تولید، پخش، نوآوری، تعامل با مخاطب و اثرگذاری اجتماعی.
او افزود: پنجمین جشنواره پژواک با همین نگاه طراحی شده است. هدف ما فراتر از رقابت برنامههاست. میخواهیم صدای واقعی مردم باشیم، روایتگر دغدغهها و امیدهای آنها و محفلی برای تولید برنامههای متنوع، خلاق و اثرگذار در رادیو. این جشنواره فرصتی است تا نشان دهیم رادیو میتواند همزمان استانداردهای حرفهای را رعایت کند و به خلاقیت تیمهای تولید میدان دهد. جشنواره پژواک در سه بخش «اصلی»، «ویژه» و «مستمر» برگزار میشود.
بخشیزاده درباره بخش اصلی توضیح داد: در این دوره، بخش اصلی متفاوتتر برگزار میشود و تمرکز آن بر برنامههایی است که بیشترین اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کردهاند. این بخش برنامههایی را شامل میشود که موضوعات ملی و فرهنگی را دنبال میکنند و بخش مستمر، برنامههای پرمخاطب و موفق را معرفی میکند که استمرارشان در جدول پخش نشانه تعامل واقعی با مخاطب است. این تقسیمبندی، نموداری از راهبرد رادیو در مدیریت همزمان کیفیت، نوآوری و تعامل با مخاطب است و نشان میدهد سیاستهای کلان ما چگونه در عمل اجرا میشوند.
او درباره سیاستهای کلان معاونت صدا گفت: سیاست ما در جشنواره، ارتقای استانداردهای محتوایی و خلاقیت تولید است.این موضوع، امکان مدیریت همزمان کیفیت، نوآوری و اثرگذاری اجتماعی را فراهم میکند و راهبردهای ما در تولید و پخش برنامهها را تقویت میکند.
معاون صدا درباره نقش جشنواره در ارتقای انگیزه و کیفیت تولیدات رادیویی بیان کرد: جشنواره پژواک صرفاً عرصه رقابت نیست؛ بستری است برای تبادل تجربه، یادگیری تیمها و ارتقای سطح کیفی برنامهها. این رویکرد نشان میدهد که رادیو میتواند در عین توجه به مخاطب، محفلی برای رشد حرفهای و نوآوری باشد و برنامهها را از سطح سرگرمی فراتر برده و به ابزار اثرگذاری اجتماعی تبدیل کند. ما قصد داریم از ظرفیت این جشنواره برای تقویت فرآیند تولید و پخش برنامههای نوآورانه استفاده کنیم و الگوی راهبردی تولید محتوا را به شبکهها منتقل کنیم.
بخشیزاده درباره چشمانداز معاونت صدا گفت: ما معتقدیم رادیو باید همواره حاضر در لحظههای مهم باشد، هم در رویدادهای ملی و هم در زندگی روزمره مردم. جشنواره پژواک، با محوریت «حماسه و ایستادگی»، یادآوری میکند که رادیو رسانهای اجتماعی و فرهنگی است که خلاقیت تولید، استانداردهای حرفهای و اثرگذاری اجتماعی را همزمان دنبال میکند. این محورها، اساس سیاستهای کلان ما در توسعه برنامهها و شبکههای رادیویی هستند و جهتگیری استراتژیک ما را به روشنی نشان میدهند.
او در پایان تأکید کرد: امیدواریم پنجمین جشنواره پژواک الگویی برای تولید برنامههای خلاقانه، تأثیرگذار و نزدیک به مردم باشد و مسیر توسعه راهبردی رادیو در ارتقای کیفیت، نوآوری، تعامل با مخاطب و اثرگذاری اجتماعی را تقویت کند. هدف ما این است که رادیو همچنان صدای مردم و بازتابدهنده اتحاد و همدلی جامعه باشد و با تولید برنامههایی که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی را منتقل میکنند، نقش خود را به عنوان رسانهای پویا و اثرگذار تثبیت کند.پنجمین جشنواره ملی پژواک فرصتی است برای تقدیر از برنامههای موفق، ارتقای کیفیت تولیدات و نمایش راهبردهای کلان معاونت صدا در بهرهگیری از ظرفیتهای رادیو برای اثرگذاری اجتماعی، فرهنگی و حرفهای در زندگی روزمره مردم ایران.