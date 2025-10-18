باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قادری جمعه در حاشیه بازدید از کارخانه در حال ساخت پشم شیشه ایران در منطقه ویژه اقتصادی شیراز افزود: این کارخانه علاوه بر تامین ۷۰ درصد نیاز داخلی کشور به پشم شیشه، سهم قابل توجهی در صادرات نیز خواهد داشت.
او ادامه داد: یکی از وظایف اصلی مجلس، نظارت میدانی است و بر همین اساس تلاش میکنیم با حضور در استانها، مشکلات واحدهای تولیدی را از نزدیک بررسی کنیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این بازدیدها به ما کمک میکند تا با پیگیری امور، روند بهرهبرداری از واحدها را با رفع موانع قانونی شتاب بخشیم.
قادری در ادامه با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: از آنجا که محل فعلی کارخانه در مرکز شهر شیراز و محدوده بافت مسکونی قرار دارد، به منظور افزایش ظرفیت و رعایت الزامات زیستمحیطی، جابهجایی آن در دستور کار قرار گرفت.
او خاطرنشان کرد: بازدید امروز نشان داد که روند اجرای این پروژه مطلوب است و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، میتوان امیدوار بود که پروژه تا پایان امسال راهاندازی شود و نیازهای بازار داخلی و صادراتی را به خوبی پوشش دهد.
پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۷۴ درصد و نیاز به تأمین مالی ۱۵ هزار میلیارد ریالی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صدر تامین (تاصیکو)، نیز کارخانه پشم و شیشه ایران را با توجه به قدمت و سابقه طولانی آن، از طرحهای صنعتی مهم فارس برشمرد و گفت: این کارخانه هم اینک حدود ۷۰ درصد بازار کشور را در اختیار دارد و سهم آن در تامین مواد اولیه صنایع عایق قابل توجه است.
سید علیرضا سیاسی راد، در خصوص روند اجرای پروژه بیان کرد: امسال پروژه به تحرک خوبی رسیده و در صورت پرداخت تسهیلات مورد نیاز، تا پایان سال قابل بهرهبرداری است.
او ادامه داد: تاکنون ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در کارخانه پشم و شیشه شیراز انجام شده و ۱۵ هزار میلیارد ریال دیگر برای تکمیل طرح نیاز است.
مدیر عامل تاصیکو، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی پروژه گفت: تامین مالی اصلیترین چالش پروژه است و هم مجلس و دولت و هم نظام بانکی میتوانند در زمینه حل این چالش نقش موثری ایفا کنند.
سیاسی راد افزود: همچنین مساله تامین زیرساختها بهویژه در حوزه برق، از دغدغههای جدی ماست که امیدواریم با همکاری مدیریت منطقه ویژه اقتصادی شیراز این دغدغهها نیز رفع شود.
او، ضمن قدردانی از حمایتهای مجموعه شستا و هلدینگ صدر تامین در این پروژه ادامه داد: امروز و با وجود شرایط اقتصادی دشوار، شاهد عملکرد خوب و مطلوب شرکت در زمینه تولید و توسعه صادرات هستیم.
بهره برداری در موعد مقرر در صورت حل مشکل مالی
رئیس هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری صدر تامین، نیز گفت: از ابتدای آغاز پروژه، بهصورت مستمر بازدیدهایی از آن انجام شده که با هر بار بازدید و دیدن پیشرفت کار، امیدواری بیشتری ایجاد میشود و در صورت تامین مالی، پروژه در موعد مقرر یعنی پایان امسال به راه اندازی برسد.
سعید عبودی افزود: حفظ کیفیت تولید، استمرار فعالیت و ارتقای سطح تولید به رغم ناترازی در حوزه برق و گاز در کارخانه پشم و شیشه را نیز مرهون تلاشهای کارکنان این مجموعه میدانیم.
افزایش ظرفیت تولید و اشتغال با بهرهبرداری از کارخانه جدید
مدیرعامل شرکت پشم شیشه ایران نیز، با قدردانی از حمایتهای هلدینگ صدر تامین و شستا گفت: با راهاندازی کارخانه در محل جدید، ظرفیت تولید شرکت از ۹ هزار تن به ۱۴ هزار تن در سال افزایش مییابد و حدود ۱۰ درصد نیز به ظرفیت اشتغال افزوده میشود.
جهانگیر باقری افزود: در تجهیزات کارخانه جدید از آخرین فناوریهای روز استفاده شده و به همین دلیل، محصولات از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی خواهند داشت.
او، با اشاره به عملکرد سال گذشته کارخانه ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار از ظرفیت اسمی عبور کردیم و تولید کارخانه از ۹ هزار تن به ۱۲ هزار تن رسید که این روند در نیمه نخست امسال نیز ادامه یافت.
باقری، در خصوص توسعه بازار صادراتی کارخانه پشم و شیشه ایران نیز گفت: تا سال ۱۳۹۹ هیچگونه صادراتی نداشتیم، اما اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات به کشورهای حوزه سی. آی. اس (CIS)، عراق و افغانستان صادر میشود.