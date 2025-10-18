رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اثرات مثبت تحرک بدنی گفت: کم‌تحرکی یکی از چالش‌های جدی سلامت در جوامع امروزی است.

 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اثرات مثبت تحرک بدنی گفت: کم‌تحرکی یکی از چالش‌های جدی سلامت در جوامع امروزی است که زمینه‌ساز بروز بیماری‌هایی چون دیابت، چاقی، فشارخون بالا و بیماری‌های قلبی‌عروقی ، پوکی استخوان  می‌شود. 
 
وی افزود: ورزش منظم علاوه بر حفظ سلامت جسم،  بهبود عملکرد قلب و ریه  و  کنترل وزن  موجب افزایش نشاط، کاهش استرس، تقویت سیستم ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی می‌گردد.
 
رئیس دانشگاه با بیان اینکه ورزش نماد پویایی، همبستگی و انسجام اجتماعی است، اظهار کرد: جامعه‌ای که سلامت جسم و روان را در اولویت قرار دهد، بی‌تردید در مسیر پیشرفت و اقتدار گام برمی‌دارد.

صیادی با بیان اینکه ورزش یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای پیشگیری از بیماری‌هاست، اظهار کرد: ترویج فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بار بیماری‌ها، افزایش امید به زندگی و ارتقای کیفیت سلامت عمومی ایفا کند.

وی در ادامه از همه  کارکنان، دانشجویان و مردم استان دعوت کرد تا با گنجاندن فعالیت بدنی در زندگی روزمره خود، سهمی در تحقق جامعه‌ای سالم و بانشاط داشته باشند.
کم تحرکی و بی تحرکی چالش اصلی سلامت
