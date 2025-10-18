برنامه احداث سد بورمانک برای تامین آب شرب طارم سفلی قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - نادعلی حاجیلری رییس حوضه آبریز سفیدرود بزرگ در شرکت منابع آب ایران در بازدید از مناطق مختلف طارم سفلی استان قزوین گفت: مشکلات امروز حوزه آب، نتیجه مجموعهای از متغیرها نظیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و تصمیمات بخشینگر است و برای غلبه بر آن باید به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه خشکسالی دیگر یک پدیده موقت نیست، اضافه کرد: خشکسالی امروز به یک روند ساختاری تبدیل شده و باید با برنامهریزی دقیق و سازگار با اقلیم به استقبال آن برویم، چراکه در این مسیر، تامین آب شرب مردم طارم سفلی باید در اولویت نخست برنامههای اجرایی قرار گیرد.
رییس حوضه آبریز سفیدرود بزرگ همچنین بر لزوم جلب مشارکت مردمی و ایجاد تشکلهای بهرهبرداران تاکید کرد و یادآور شد: رویکردهای سلبی و دستوری در حوزه آب کارساز نیست و باید با مردم گفتوگو کنیم تا آنها را در تصمیمگیریها شریک سازیم و از ظرفیت اجتماعی آنان در اجرای طرحها استفاده کنیم.
منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین هم از پیشرفت مطالعات احداث سد بورمانک خبر داد و گفت: مطالعات فاز دوم این سد با هدف تامین آب شرب یک شهر و ۱۷۵ روستا به پایان رسیده و مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی در حال نهایی شدن است.
ستوده بیان کرد: با توجه به موقعیت اقلیمی منطقه، اجرای این طرح میتواند بخش مهمی از چالشهای کمآبی و دغدغههای معیشتی مردم را کاهش دهد، ضمن اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین منابع مالی احداث سد، از برنامههای جدی استان است.
موضوع تخصیص ۲۵ میلیون مترمکعب آب از رودخانه شاهرود برای توسعه و حفظ باغ های زیتون منطقه نیز از دیگر مباحث مهمی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: آب منطقه ای قزوین