چهار واحد صنفی عرضه کننده مرغ در شهرستان بهشهر به دلیل گران فروشی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر شهرستان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در پی اعلام قیمت فروش مرغ با قیمت مصوب برای هر کیلوگرم مرغ و به منظور کنترل بازار گوشت مرغ، نظارت‌ها و بازرسی از واحد‌های عرضه کننده مرغ در سطح شهرستان توسط بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر در روز‌های پایانی هفته تشدید شد.

او افزود: در طی این بازدید‌ها در سطح شهر، تعداد ۴ فقره پرونده تعزیر در حوزه مرغ در روز‌های پایانی هفته جاری به دلیل گران فروشی تشکیل و در سامانه سیمبا (سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) ثبت و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: بازرسی‌ها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت خواهد گرفت. هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود ندارد و طرح‌های نظارتی تا برقراری آرامش بازار و تأمین نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.