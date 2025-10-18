باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم بانوان نیوکونگ‌فو استان قم در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شد.

در این رقابت‌ها که روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار گردید، شیدا برجی‌پور مدال نقره، و سارا بیگدلی و زینب فرخ هرکدام مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

تیم قم با هدایت خانم نعلبندی و سرپرستی خانم احمدی با ترکیب ۷ ورزشکار در این مسابقات حضور یافت و نمایشی قابل‌تقدیر از خود به جا گذاشت.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم