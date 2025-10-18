باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی نوا فلیپ اس جدید دارای بدنه تاشوی شیکی است که در حالت باز ۱۶۹.۸ در ۷۵.۴ در ۶.۹ میلی‌متر و در حالت تا شده ۸۷.۸ در ۷۵.۴ در ۱۵.۱ میلی‌متر ابعاد دارد. وزن آن ۱۹۵ گرم است.

صفحه نمایش اصلی انعطاف‌پذیر آن یک LTPO OLED تاشو ۶.۹۴ اینچی با وضوح ۱۱۳۶ در ۲۶۹۰ پیکسل و نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز است. صفحه نمایش خارجی آن یک LTPO OLED ۲.۱۴ اینچی با وضوح ۴۸۰ در ۴۸۰ پیکسل و نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز است.

این دستگاه با سیستم عامل HarmonyOS ۵.۱، پردازنده Kirin ۸۰۳۰، رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی عرضه می‌شود.

دوربین اصلی آن یک دوربین دوگانه (۵۰+۸ مگاپیکسلی) با لنز فوق عریض و قابلیت ضبط ویدیوی ۴ K است. دوربین جلوی آن ۳۲ مگاپیکسلی است.

این دستگاه همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، اسکنر اثر انگشت، NFC و باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۶۶ واتی و شارژ معکوس ۵ واتی برای گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های تلفن همراه است.

