امروز در مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان از واحدهای نمونه استاندارد گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان، در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان در سالن الغدیر استانداری گفت : با توجه به مولفه استاندارد،  زندگی لذت بخش تر می شود.

استاندار گیلان به کشورهای توسعه یافته و  نیافته اشاره کرد و افزود : در کشورهای توسعه یافته تمامی فعالیت های تولیدی و ارائه خدمات و ...پیش بینی شده و بر اساس استاندارد تعریف شده است.‌

وی با اشاره به اینکه اگر به استاندارد ها در فعالیت ها توجه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد:  اگر  به شاخص های استاندارد  توجه شود، از بسیاری از هزینه ها جلوگیری می شود. 

حق شناس به تولید استاندارد خودروها اشاره کرد و افزود: اگر به استاندارد جهانی در تولید خودرو توجه شود در جاده ها شاهد آمار بالای فوتی و نقض عضو بر اثر تصادفات نخواهیم بود.‌

تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در گیلان+تصاویروی با اشاره به اینکه استاندارد جزئی از زندگی است، خاطر نشان کرد :  با توجه به استاندارها جامعه توسعه یافته تر خواهد شد.‌

استاندار گیلان افزود : با توجه به استانداردهای جهانی اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور  فراهم می شود.‌ 


 حق شناس با بیان اینکه  کشورها با خرید تکنولوژی به استاندارد های جهانی دست نخواهند یافت، گفت : برای به دست آوردن استاندارد های جهانی  باید زبان مشترک دنیا را فرا گرفت،‌ اگر استاندارد های جهانی  رعایت نشود از تولید و خدمات جهان حذف می شویم. 

استاندار گیلان تصریح کرد : تولیدات کشاورزی،اگر طبق استاندارجهانی  نباشد و صادرات انجام شود مطمئنا آن کالا توسط کشور مقصد مورد قبول و پذیریش نخواهد بود، باید الزامات استاندارد های جهانی  در صادرات رعایت شود ،  همچنین زبان  مشترک  دنیا را باید  برای سهل تر شدن ارتباطات  بیاموزیم.

 وی با بیان اینکه کشور ظرفیت بی نظیر دارد ، افزود:   توجه به استاندارد های ببین المللی  صادرات  محصولات تولیدی را  مهیا می کند.‌

تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در گیلان+تصاویر

 حمید اشتری،  معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم گفت : فعالیت های استاندارد بسیار وسیع است. 

وی با اشاره به اینکه سازمان در طی این سالها  مسیر متعالی را طی کرده است،  افزود: سازمان استاندارد در عرصه بین المللی مطلوب عمل کرده و جزء  رتبه های برتر  قرار دارد.‌

در پایان از واحدهای تولیدی گیلان که الزامات  استاندارد را رعایت کردند تجلیل شد.‌

تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در گیلان+تصاویر

تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در گیلان+تصاویر

 

