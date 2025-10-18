امروز در مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان از واحدهای نمونه استاندارد گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان، در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان در سالن الغدیر استانداری گفت : با توجه به مولفه استاندارد، زندگی لذت بخش تر می شود.

استاندار گیلان به کشورهای توسعه یافته و نیافته اشاره کرد و افزود : در کشورهای توسعه یافته تمامی فعالیت های تولیدی و ارائه خدمات و ...پیش بینی شده و بر اساس استاندارد تعریف شده است.‌

وی با اشاره به اینکه اگر به استاندارد ها در فعالیت ها توجه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد: اگر به شاخص های استاندارد توجه شود، از بسیاری از هزینه ها جلوگیری می شود.

حق شناس به تولید استاندارد خودروها اشاره کرد و افزود: اگر به استاندارد جهانی در تولید خودرو توجه شود در جاده ها شاهد آمار بالای فوتی و نقض عضو بر اثر تصادفات نخواهیم بود.‌

وی با اشاره به اینکه استاندارد جزئی از زندگی است، خاطر نشان کرد : با توجه به استاندارها جامعه توسعه یافته تر خواهد شد.‌

استاندار گیلان افزود : با توجه به استانداردهای جهانی اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور فراهم می شود.‌



حق شناس با بیان اینکه کشورها با خرید تکنولوژی به استاندارد های جهانی دست نخواهند یافت، گفت : برای به دست آوردن استاندارد های جهانی باید زبان مشترک دنیا را فرا گرفت،‌ اگر استاندارد های جهانی رعایت نشود از تولید و خدمات جهان حذف می شویم.

استاندار گیلان تصریح کرد : تولیدات کشاورزی،اگر طبق استاندارجهانی نباشد و صادرات انجام شود مطمئنا آن کالا توسط کشور مقصد مورد قبول و پذیریش نخواهد بود، باید الزامات استاندارد های جهانی در صادرات رعایت شود ، همچنین زبان مشترک دنیا را باید برای سهل تر شدن ارتباطات بیاموزیم.

وی با بیان اینکه کشور ظرفیت بی نظیر دارد ، افزود: توجه به استاندارد های ببین المللی صادرات محصولات تولیدی را مهیا می کند.‌

حمید اشتری، معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم گفت : فعالیت های استاندارد بسیار وسیع است.

وی با اشاره به اینکه سازمان در طی این سالها مسیر متعالی را طی کرده است، افزود: سازمان استاندارد در عرصه بین المللی مطلوب عمل کرده و جزء رتبه های برتر قرار دارد.‌

در پایان از واحدهای تولیدی گیلان که الزامات استاندارد را رعایت کردند تجلیل شد.‌