فصل مهاجرت پرندگان؛ اقدامات پیشگیرانه در لرستان شروع شد

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کامران فرمان پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: در راستای مقابله با شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های دلفان و پلدختر اقدام به اجرای گشت‌های تخصصی در حوزه‌های آبی این شهرستان‌ها کردند.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر، افزود: باتوجه‌به آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، پایش مستمر و دقیق زیستگاه‌های آبی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط‌زیست استان محسوب می‌شود که هدف از این گشت‌ها، شناسایی موارد مشکوک، کنترل سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به سایر گونه‌ها و حتی انسان‌ها است.

بررسی زیستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به جوامع محلی

فرمان پور ادامه داد: در این عملیات که در زیستگاه‌های حساس شهرستان دلفان در سد «تاج امیر»، رودخانه «پنبه بر»، «بادآور» و در شهرستان پلدختر در سطح تالاب‌ها صورت گرفت، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن بررسی وضعیت زیستی مناطق موردنظر، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزشی را نیز برای جوامع محلی و بهره‌برداران منابع آبی انجام دادند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات بیماری‌های واگیر افزایش یابد.

هشدار به شهروندان و ادامه عملیات پایش

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان تأکید کرد: این اقدامات تا پایان فصل مهاجرت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلف‌شده، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.