فصل مهاجرت پرندگان؛ اقدامات پیشگیرانه در لرستان شروع شد

یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان پایش مستمر زیستگاه‌های آبی استان را برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان آغاز کرد. هدف از این اقدامات حفاظت از سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به انسان‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کامران فرمان پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: در راستای مقابله با شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های دلفان و پلدختر اقدام به اجرای گشت‌های تخصصی در حوزه‌های آبی این شهرستان‌ها کردند.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر، افزود: باتوجه‌به آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، پایش مستمر و دقیق زیستگاه‌های آبی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط‌زیست استان محسوب می‌شود که هدف از این گشت‌ها، شناسایی موارد مشکوک، کنترل سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به سایر گونه‌ها و حتی انسان‌ها است.

 بررسی زیستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به جوامع محلی

فرمان پور ادامه داد: در این عملیات که در زیستگاه‌های حساس شهرستان دلفان در سد «تاج امیر»، رودخانه «پنبه بر»، «بادآور» و در شهرستان پلدختر در سطح تالاب‌ها صورت گرفت، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن بررسی وضعیت زیستی مناطق موردنظر، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزشی را نیز برای جوامع محلی و بهره‌برداران منابع آبی انجام دادند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات بیماری‌های واگیر افزایش یابد.

 هشدار به شهروندان و ادامه عملیات پایش

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان تأکید کرد: این اقدامات تا پایان فصل مهاجرت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلف‌شده، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

