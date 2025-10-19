باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قاین گفت: از محل اعتبارات مدیریت بحران عملیات مرمت و بهسازی ۵ سازه آبخیزداری در معرض خطر در سطح شهرستان در حوزه‌های آبخیز مشارگ، کلی، کنارنگ، سیستانک و همچنین فاز سه شهری قاین شامل عملیات خاکی و سنگی با حجم ۷ هزار و ۵۰ مترمکعب و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

او هدف از این عملیات را کاهش خطرات سیل و حفاظت از اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های پایین دست عنوان کرد.

گلی اظهار کرد: با اجرای این عملیات سیصد خانوار روستایی و عشایری از مزایای این طرح‌ها و کاهش خطرات و خسارات سیل بهره‌مند خواهند شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قاین بیان کرد: این امر باعث افزایش آبدهی و کاهش خسارت به هفت رشته قنات پایین دست نیز می‌شود.