براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای کارون ۱۷۳ و هویزه ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۴۶، بهبهان ۱۲۳، شادگان ۱۱۳ و ملاثانی ۱۱۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، خرمشهر، درفول، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شوش، شوشتر، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش و مسجد سلیمان نیز تنها شهر دارای هوای پاک در خوزستان اعلام شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

