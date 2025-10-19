باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور با بیان اینکه بخش اصلی فرودگاه در اختیار استانداری قرار گرفته است و بخش شهرک فرودگاهی مجدد به سرمایه گذار قبلی واگذار شد، گفت: در آخرین بازدید که به همراه کمیسیون عمران مجلس صورت گرفت، پیشرفت قابل توجهی در بخش شهرک فرودگاهی مشاهده شد و پیش‌بینی می‌کنیم این بخش تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: برای تکمیل فرودگاه، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است که به دستور استاندار اقدامات اولیه را بنیاد مسکن آغاز کرده است و باند‌های فرودگاه که پیش‌تر متوقف شده بود در حال بازسازی است تا آماده آسفالت و بهره‌برداری شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشرفت فرودگاه به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی ممکن نیست و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام شود، افزود: رئیس فرودگاه‌های کشور هم قول حمایت داده و وزارت راه و شهرسازی و بخش مسکن و شهرسازی قول همکاری دادند.

حجت‌الاسلام روانبخش ادامه داد: منطقه ویژه سلفچگان هم در بخش خصوصی کمک خواهند کرد.

وی در پایان گفت: با وجود برآورد‌های اولیه ۳ تا ۵ ساله، تلاش ما این است که فرودگاه قم طی دو سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.